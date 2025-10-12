Prima pagină » Actualitate » Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste

Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste

12 oct. 2025, 15:12, Actualitate
Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste
FOTO - Caracter ilustrativ

Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24. Este vorba despre exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a duminică, 12 octombrie.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a informat marți MApN, într-un comunicat de presă.

Execițiile se desfăşoară periodic şi „au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate”, precizează MApN.

Condiții și consecințe pentru insubordonare

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov care au fost convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi participă timp de o zi la activităţi specifice de pregătire.

Potrivit Digi24, au fost chemate mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004. Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată.

Ajunși acolo, aceștia vor trece printr-o serie de activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, primesc instruire de siguranță și participă la trageri cu muniție de antrenament. Ei primesc și o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă.

În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Recomandarea autorului: Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România

Citește și

ULTIMA ORĂ Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă
16:24
Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă
ACTUALITATE Top 10 cei mai ieftini furnizori de ENERGIE, la trei luni de la liberalizarea pieței
16:22
Top 10 cei mai ieftini furnizori de ENERGIE, la trei luni de la liberalizarea pieței
EXTERNE Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați
16:17
Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați
VIDEO EXCLUSIV Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România
16:07
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România
ACTUALITATE Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSB
15:32
Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSB
ULTIMA ORĂ Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale
15:31
Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale
Mediafax
Sondaj Avangarde. Românii nu au încredere în forța Armatei Române în fața Rusiei. 28% dintre români consideră că România ar trebui să trimită trupe în Republica Moldova în cazul unui atac
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare
Mediafax
Primar PNL, atac dur la Bolojan: Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani
Sari la bara de unelte