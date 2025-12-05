„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban

„UE se îneacă în corupție. Comisarii se lovesc de acuzații serioase”, a avertizat premierul Ungariei, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare.

Viktor Orban, care caută să obțină al cincilea mandat consecutiv de prim-ministru al Ungariei, a acuzat Uniunea Europeană de „corupție” într-un interviu în cadrul presei locale.

„UE se îneacă în corupție. Acum un an, o știre a apărut despre cum omul care reprezenta guvernul belgian în Comisia Europeană, răspunzător pentru justiție, transparență și statul de drept, un om pe nume Reynders, care și-a petrecut timpul călcând pe noi dimineața, la prânz și noaptea, a fost dintr-o dată reținut de poliția belgiană. Era suspect într-un caz de corupție și spălare de bani. Acum, se dovedește că numărul 2 al UE în urmă cu 5 ani în urmă, fosta vice-președintă a Comisiei, comisara pentru Afaceri Externe care reprezenta Italia, a fost și ea implicată în ceva. Nu știm ce, dar în ultimele zile s-a trezit cu locuința percheziționată de poliție, în arest, deci este clar că se întâmplă chestii suspecte.În timp ce UE se îneacă în corupție, nu doar Comisia, dar și Parlamentul European este înfundat de cazuri de corupție, cu membrii săi implicați. Acum, corupția este îmbibată cu Bruxelles , ar trebui să ne zică ceva despre corupția din Ucraina. Asta nu se va întâmpla pentru că ce se întâmplă în Ucraina se întâmplă și la Bruxelles. În astfel de vremuri la asta te aștepți – o mână se spală pe alta”.

Viktor Orban: Veniți în Ungaria, cea mai sigură țară europeană

Într-o postare de pe platforma de socializare X, Ungaria a trollat Marea Britanie și alte țări vest-europene pe seama fricii de atacuri teroriste în târgurile de Crăciun.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a publicat un clip video prin care a vrut să demonstreze cât de „sigură” este Budapesta în comparație cu alte orașe europene.

„Cauți o destinație de vacanță în iarna aceasta? Vizitează Ungaria. Este o țară frumoasă și cea mai sigură din Europa. O amendă bruxelleză de 1 milion de euro/zip pentru a ține migranții ilegali departe? Păi, vom plăti. Pentru siguranța noastră și a voastră. Mai bine decât să trăiești în frică. Crăciunul acesta, experimentează Europa așa cum ar trebui să fie, în Ungaria. Crăciun Fericit!” , a scris Viktor Orban pe X.

Sursa Foto: Mediafax Foto

