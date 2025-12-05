Prima pagină » Știri externe » „UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban

„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban

05 dec. 2025, 20:56, Știri externe

„UE se îneacă în corupție. Comisarii se lovesc de acuzații serioase”, a avertizat premierul Ungariei, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare. 

Viktor Orban, care caută să obțină al cincilea mandat consecutiv de prim-ministru al Ungariei, a acuzat Uniunea Europeană de „corupție” într-un interviu în cadrul presei locale.

„UE se îneacă în corupție. Acum un an, o știre a apărut despre cum omul care reprezenta guvernul belgian în Comisia Europeană, răspunzător pentru justiție, transparență și statul de drept, un om pe nume Reynders, care și-a petrecut timpul călcând pe noi dimineața, la prânz și noaptea, a fost dintr-o dată reținut de poliția belgiană. Era suspect într-un caz de corupție și spălare de bani. Acum, se dovedește că numărul 2 al UE în urmă cu 5 ani în urmă, fosta vice-președintă a Comisiei, comisara pentru Afaceri Externe care reprezenta Italia, a fost și ea implicată în ceva. Nu știm ce, dar în ultimele zile s-a trezit cu locuința percheziționată de poliție, în arest, deci este clar că se întâmplă chestii suspecte.În timp ce UE se îneacă în corupție, nu doar Comisia, dar și Parlamentul European este înfundat de cazuri de corupție, cu membrii săi implicați. Acum, corupția este îmbibată cu Bruxelles , ar trebui să ne zică ceva despre corupția din Ucraina. Asta nu se va întâmpla pentru că ce se întâmplă în Ucraina se întâmplă și la Bruxelles. În astfel de vremuri la asta te aștepți  – o mână se spală pe alta”.

Viktor Orban: Veniți în Ungaria, cea mai sigură țară europeană

Într-o postare de pe platforma de socializare X, Ungaria a trollat Marea Britanie și alte țări vest-europene pe seama fricii de atacuri teroriste în târgurile de Crăciun.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a publicat un clip video prin care a vrut să demonstreze cât de „sigură” este Budapesta în comparație cu alte orașe europene.

„Cauți o destinație de vacanță în iarna aceasta? Vizitează Ungaria.  Este o țară frumoasă și cea mai sigură din Europa.  O amendă bruxelleză de 1 milion de euro/zip pentru a ține migranții ilegali departe? Păi, vom plăti. Pentru siguranța noastră și a voastră.  Mai bine decât să trăiești în frică. Crăciunul acesta, experimentează Europa așa cum ar trebui să fie, în Ungaria. Crăciun Fericit!” , a scris Viktor Orban pe X.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Cine sunt și cu ce se ocupă părinții celui mai longeviv premier al Europei. Tatăl lui Orban, milionar la 84 de ani. Mama, cel mai înfocat suporter al său

Recomandarea video

Citește și

SPORT UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”
20:12
UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”
EXTERNE Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate
20:01
Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate
SANCȚIUNE 🚨 UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance și a lui Marco Rubio
19:59
🚨 UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance și a lui Marco Rubio
AUTO Italia sare în ajutorul șoferilor: Dacă stai cu 10 minute mai mult în trafic, pe drumurile cu taxă, vei primi banii înapoi
18:36
Italia sare în ajutorul șoferilor: Dacă stai cu 10 minute mai mult în trafic, pe drumurile cu taxă, vei primi banii înapoi
ECONOMIE Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
17:42
Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
INEDIT Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
17:33
Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
Mediafax
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul”
Mediafax
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un copil după o logodnă controversată / Fratele regelui Cioabă, cercetat penal
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit o galaxie spirală masivă de la începuturile Universului

Cele mai noi