UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”

05 dec. 2025, 20:12, Știri externe
UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat terorist”. UEFA consideră astfel de mesaje „provocatoare, politice și inacceptabile” pentru un meci de fotbal, subliniind că fotbalul nu este locul potrivit pentru astfel de declarații.

Decizia a fost luată de Comisia de  Disciplină a UEFA. Federația de fotbal ucraineană a primit penalizări de la UEFA pentru comportamentul manifestat de suporteri la meciul de calificare la Campionatul Mondial din 2026 împotriva Islandei și la meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei din play-off-ul de calificare la Campionatul European, care a avut loc în 2024

Naționala Ucrainei are de plătit amenzi din cauza comportamentului suporterilor

Conform deciziei, echipa națională de fotbal a Ucrainei trebuie să plătească o amendă de 10.000 de euro pentru fanii care au afișat mesaje provocatoare, precum și de 9.000 de euro pentru fanii care folosesc materiale pirotehnice.

În plus, Ucraina a fost pedepsită pentru meciul împotriva bosniacilor, mai exact pentru bannerul afișat „Rusia este un stat terorist” în tribune. Pentru aceasta, UAF trebuie să plătească 15.000 de euro.

Ucraina s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Reamintim că, în noiembrie, echipa națională a Ucrainei a finalizat calificarea pentru Cupa Mondială din 2026 , ocupând locul al doilea în grupa sa. Acest lucru a permis echipei albastru-galben să continue lupta pentru un loc la Cupa Mondială.

În playoff, echipa națională a Ucrainei va juca împotriva echipei Suediei. Dacă va câștiga acest meci, următorul adversar va fi câștigătorul meciului dintre Polonia și Albania, potrivit Fakty.

