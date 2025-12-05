Prima pagină » Actualitate » Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator

05 dec. 2025, 20:20, Actualitate
foto ilustrativa:

Interesul oamenilor de a-și cumpăra o locuință crește în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când sentimentul de acasă” devine mai pregnant.

În acest context, ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a realizat un ghid cu aspecte obligatorii de care trebuie să țină cont cei care sunt în căutarea unei locuințe.

  1. Cerințe și documentație pre-vânzare

Autorizația de construire este obligatorie și trebuie să fie obținută înainte de începerea oricăror activități de publicitate sau promovare. Lipsa autorizației încalcă Legea 363/2007, Art. 4, sancționată cu amenzi între 10.000 și 100.000 lei.

Oamenii trebuie fie foarte atenți ca imobilul unde cumpărăm locuința aibă o autorizație de branșare la utilități. Permisele valide de branșare pentru toate utilitățile trebuie existe înainte de comercializarea proprietăților.

De asemenea, este necesar ca termenii contractuali fie echilibrați. Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare și contractele finale trebuie asigure drepturi și obligații echitabile, potrivit Legii nr. 193/2000.

Este important de știut și că cei care vor săși compere o locuință au dreptul de a se retrage din contract, în calitate de cumpărător. Prin urmare, contractele trebuie includă clauze de retragere pentru situații independente de controlul cumpărătorului (refuz de credit, șomaj, modificări de eligibilitate).

2. Clauze abuzive exemple de evitat

Penalitățile de reziliere unilaterale. Vezi un exemplu de clauză cu care nu fii de acord: În cazul rezilierii, cumpărătorului i se vor imputa daune pentru acoperirea pierderilor suferite ca urmare a rezilierii contractului”, întrucât impune o povară excesivă consumatorului.

Alte exemple de clauze abuzive:

  • În cazul incapacității de plată, promisiunea sau contractul de vânzare va continua să producă efecte între vânzător și succesorii cumpărătorului”.
  • Cumpărătorii au dreptul de a denunța unilateral promisiunea dacă se răzgândesc. În acest caz, vânzătorul are dreptul de a reține X mii EURO din prețul proprietății, ca preț de retragere”.

3. Termeni contractuali suplimentari interziși de lege

ANPC mai recomandă nu fiți de acord cu prelungiri unilaterale ale termenelor.

Vânzătorul are dreptul prelungească Termenul de Finalizare cu o perioadă suplimentară, fără a fi obligat plătească penalități și/sau alte despăgubiri Cumpărătorului pentru această prelungire, care poate interveni din orice motive, independente sau nu de Vânzător”. Această clauză elimină responsabilitatea dezvoltatorului pentru întârzieri.

De asemenea, un alt tip de clauză care încalcă legea este: Vânzătorul va proceda la rezilierea de drept a acestei promisiuni, prin neprezentarea Cumpărătorului la Data stabilită pentru încheierea contractului autentic de vânzare. Vânzătorul este îndreptățit rețină, cu titlu de clauză penală, toate sumele achitate de Cumpărător până la intervenirea rezoluțiunii”. Pierderea integrală a sumei este excesivă și disproporționată, susține ANPC.

Dacă întâlniți astfel de clauze, vă puteți adresa atât ANPC, cât și instanțelor, care vor impune operatorilor modificarea contractelor existente prin eliminarea clauzelor abuzive.

4. Prețul final trebuie fie transparent

Vânzătorii trebuie prezinte și prețul final complet, inclusiv TVA și toate costurile suplimentare, împreună cu Cartea Tehnică a Construcției.

De asemenea, vânzătorul trebuie facă o defalcare clară a costurilor, termeni clari pentru ofertele speciale (cu date de început și sfârșit) și declarații despre disponibilitatea stocului, unde este cazul.

Altminteri, se încalcă legislația în ce privește ofertele speciale, respectiv Legea 148/2000, Art. 23 lit. b, unde se prevăd amenzi de la 1.500 la 4.000 lei pentru condiții promoționale neclare.

