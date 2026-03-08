Puțini români sunt cunoscuți în culisele industriei muzicale globale, însă numele lui Șerban Ghenea apare pe unele dintre cele mai mari hituri ale ultimelor decenii. Inginerul de mixaj născut la București a ajuns să lucreze cu artiști precum Taylor Swift, Adele, Beyonce, Michael Jackson, Bruno Mars sau Justin Timberlake, devenind unul dintre cei mai influenți oameni din spatele sunetului pop modern.

De-a lungul carierei sale, Ghenea a câștigat peste 20 de premii Grammy, fiind considerat unul dintre cei mai premiați ingineri de mixaj din istorie.

A fost născut în România, iar la vârsta de 7 ani a plecat în Canada

Șerban Ghenea s-a născut pe 13 septembrie 1969, la București. În 1976, familia sa a emigrat în Montreal, în Canada, unde viitorul inginer de sunet avea să își înceapă drumul spre industria muzicală internațională.

În Canada, Ghenea a studiat muzica și tehnologia audio la John Abbott College, Concordia University și McGill University. Studii care i-au oferit baza tehnică necesară pentru a intra într-o industrie extrem de competitivă.

Cariera lui Ghenea a început în 1993, după o întâlnire cu celebrul producător american Teddy Riley. Acesta l-a angajat în studioul său ca inginer de înregistrare și mixaj. Colaborarea i-a schimbat complet viața lui Șerban Ghenea. Românului i-a deschis ușa către proiecte majore din industria muzicală, ajungând să lucreze cu Michael Jackson, unul dintre cei mai mari artiști din istorie.

Inginerul din spatele hiturilor globale

În următoarele decenii, Șerban Ghenea a devenit unul dintre cei mai căutați ingineri de mixaj din lume. Numele său apare pe sute de albume și single-uri de succes, multe dintre ele ajungând pe locul 1 în topuri.

Lista artiștilor cu care a lucrat este impresionantă. Taylor Swift, Adele, Beyonce, Bruno Mars, Justin Timberlake, Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, Katy Perry, Britney Spears, The Weeknd, Shakira și Santana sunt doar câteva dintre vedetele de la Hollywood cu care a colaborat.

În industrie, el este cunoscut pentru faptul că preferă să rămână în culise, concentrându-se pe sunetul pieselor, nu pe aparițiile publice.

Recordurile impresionante la Premiile Grammy

Performanțele lui Ghenea au fost recunoscute la Grammy Awards, cele mai importante premii din industria muzicală. A câștigat peste 20 de premii Grammy, 3 Latin Grammy și a avut zeci de nominalizări.

Un record remarcabil este faptul că Ghenea a devenit prima persoană non-artist care a câștigat de cinci ori premiul Grammy pentru „Albumul anului”.

Printre albumele premiate se numără: 1989, Folklore, Midnights – Taylor Swift, 25 – Adele, 24K Magic – Bruno Mars.

Cum lucrează românul care mixează hiturile lumii

În prezent, Ghenea lucrează din propriul studio, MixStar Studios, situat în Virginia Beach, în Statele Unite ale Americii. El este cunoscut pentru faptul că mixează majoritatea pieselor digital, o metodă care îi permite să facă rapid modificări pentru artiști.

„Lucram înainte mult cu echipamente analogice și compresii paralele. Problema era că refacerea mixajului dura ore întregi. Din acest motiv am început să lucrez aproape complet digital”, explica Ghenea într-un interviu despre procesul său de lucru.

Inginerul român spune că rolul său este să respecte direcția artistică a piesei.

„Direcția piesei este de obicei stabilită înainte să ajungă la mixaj”, afirma el într-un interviu despre modul în care colaborează cu artiștii.

Discret, dar esențial pentru industria muzicală

În ciuda succesului uriaș, Ghenea este cunoscut pentru faptul că evită aparițiile publice și interviurile. În industrie, el este descris drept un profesionist extrem de discret, dar cu o influență uriașă asupra sunetului pop modern.

De asemenea, talentul pare să continue în familie. Fiul său, Alex Ghenea, lucrează și el ca inginer de sunet și producător, iar în ultimii ani tată și fiu au fost chiar nominalizați simultan la premiile Grammy.

