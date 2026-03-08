Numele lui Mihai Caraman rămâne în istoria serviciilor secrete românești ca un spion excepțional, care a făcut NATO să tremure. A construit și a condus cea mai spectaculoasă rețea de spionaj care a acționat împotriva Alianței militare. Istoricii susțin că a fost cea mai complexă acţiune de spionaj la care a participat România, fiind și o lovitură teribilă la adresa planurilor militare ale NATO, într-o perioadă dominată de spectrul Războiului Rece.

Mihai Caraman este considerat cel mai mare spion comunist al României în Occident. Acesta a reuşit să sustragă vreme de 11 ani sute de informaţii ultrasecrete din cadrul NATO, furnizându-le serviciilor secrete ale URSS.

Un caz de manual pentru viitorii elevi la academiile de intelligence. A lucrat acoperit timp de 11 ani în Franța

În cei 11 ani în care a fost activ în Franța, spionul a reușit să obțină informații dintre cele mai secrete ale Alianței militare euroatlantice. Este considerat un caz de manual bun să fie predat viitorilor elevi la academiile de intelligence, notează EVZ.

Fostul ofițer al serviciilor de informații românești a acționat acoperit, oficial fiind consilier economic la Ambasada României din Paris. Și-a început activitatea la Agenția Economică a României din Paris, pe 11 octombrie 1958. Oficial ocupa funcția de prim-secretar în cadrul agenției. Neoficial, era locţiitorul rezidenței de spionaj a României în Franţa, condusă pe atunci de Eugen Szabo.

Primele sale misiuni au vizat supravegherea a două personalități ale exilului românesc în Franța, faimosul om de știință Henri Coandă şi ziaristul Pamfil Șeicaru. Adevăratul său obiectiv era penetrarea NATO. La vremea respectivă, Alianța avea sediul central în Franța, țară dominată de Partidul Comunist avea un cuvânt important de spus, atât prin militanții săi politici, cât și prin intelectualii aflați în slujba Moscovei, cel mai celebru fiind Jean-Paul Sartre.

În plus, Charles de Gaulle, nemulțumit de rolul secund alocat țării sale, în cadrul Alianței, își propusese să demonstreze că Franța este o mare putere mondială. Astfel, lucra la stabilirea unor punți de legătură cu Estul comunist, și mai ales cu URSS. În acest context, politicienii de pe malul Senei manifestau multă deschidere față de oficialii comuniști.

Cum s-a construit abila rețea de spionaj Caraman

În primăvara lui 1959, Mihai Caraman a pus bazele rețelei care avea să-l facă un mit în lumea spionilor. În timp ce se deplasa cu trenul spre Târgul Internațional de la Lyon, a intrat în contact cu un diplomat de la Ambasada Republicii El Salvador. Ulterior, Roberto Corderod’Aubuisson i-a facilitat întâlnirea cu primul informator din cadrul NATO, Robert van de Wielhe. Acesta din urmă este cel care i-a predat primele documente NATO, la capătul a 2 ani de tatonări.

Caraman relata cum a reușit să ajungă la Robert van de Wielhe. Astfel, contactul a fost posibil grație unui alt consilier de la Ambasada Argentinei, care le-a facilitat prima întâlnire. Mai precis, diplomatul argentinian a organizat o masă în care invitatul de onoare a fost van de Wielhe, fiind preluat de spionul român care a continuat apoi să cultive relația cu acesta.

Ulterior, spionul comunist a tot racolat, pe lista sa fiind nume marcante în epocă: Francis Andrè Roussilhe, Nahit Imre, Arlette Cotton de Bennetot, Pierre Rocheron, Antoinette Durieu, Klaus Edelmann, Sylvette Borel, Gèrard Gautherin, scrie Evenimentul Istoric.

S-a infiltrat în miezul NATO și a sustras documente ultrasecrete, inclusiv planurile militare ale Alianței

Cu timpul, spionul român și-a extins rețeala de spionaj, reușind să pătrundă tot mai adânc în interiorul Alianței. Pe parcursul a peste un deceniu, Caraman a culesdiverse informații, a obținut documente, note și rapoarte de mare interes politic pentru blocul comunist. A reușit chiar să obțină planurile militare ale alianței pe termen lung , dar și documente despre infrastructură, achizițiile de armament și alte materiale cheie.

, dar și documente despre infrastructură, achizițiile de armament și alte materiale cheie. Diplomatul sub acoperire a reușit să obțină documente ultrasecrete de la Cartierul general al Alianței Nord-Atlantice.

Prin mâinile sale au trecut documente de maximă importanță. Le-a trimis la București, de unde au ajuns inclusiv la Moscova.

A contribuit la consolidarea relației României cu Franța

În paralel, spionul comunist și-a desfășurat activitatea oficială, din cadrul Agenției Economice. Se consideră că a contribuit la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre Republica Socialistă România și Franța. În 1964 a fost chiar implicat în organizarea vizitei oficiale a premierului comunist Ion Gheorghe Maurer în Franța, un eveniment în premieră absolută la acea vreme.

De asemenea, se spune că a contribuit la negocierile pentru înființarea Uzinei de Automobile Pitești, colaborare cu Renault. El a fost implicat în vizita din România a președintelui Charles de Gaulle. Spionul Caraman a fost prezent, ca reprezentant al Ambasadei României în Franța la mai multe evenimente organizate pe parcursul vizitei lui de Gaulle.

Deconspirarea rețelei Caraman

În anul 1968, o parte dintre agenții de spionul român au fost deconspirați. Ca urmare, a fost dezvăluită operațiunea de spionaj pusă la cale de Caraman chiar în inima NATO. Ofițerul român a fost retras imediat în țară, ocupând diferite funcții de comandă. A devenit chiar și șeful diviziei de contrainformații a Direcției de Informații Externe.

Francezii l-au expulzat într-un mod discret, împreună cu ceilalți români implicați în operațiune, pentru a nu se expune unui scandal uriaș. Despre activitatea sa, francezii în mai multe articole, recunoscându-i clasa și valoarea. De exemplu, un articol, publicat de L’Express în 3 noiembrie 1969, sub titlul „Spionajul: angrenajul românesc”, Jacques Derogy a menționat un documentarist NATO, François Roussilhe, care-i preda lui Caraman documente secrete în schimbul cutiilor de pâté de foie gras.

Jurnalistul îl descria pe Mihai Caraman drept un om carismatic, care nu ezita să apeleze la șantaj pentru a-și realiza obiectivele operative. Manipulator, este capabil să-și seducă subiectul, transformându-l într-un instrument docil, incapabil să-i reziste, scria Derogy.

A fost sau n-a fost agent KGB? Declarația faimosului general de securitate Pacepa

Trebuie notat că Mihai Caraman a fost suspectat de apartenență la KGB, serviciul secret al URSS. Bănuiala a fost întărită de faptul că a fost singurul ofițer al Securității române decorat de KGB pentru rezultatele sale excepționale obținute în operațiunea contra NATO. Despre acest subiect, a vorbit fostul general al Securității Ion Mihai Pacepa (foto) într-un interviu acordat jurnalistului Dan Andronic în 2015.

„În 1977, șeful Direcției a III-a (Contraspionaj) a Securității, generalul-locotenent Gheorghe Moga, a intrat agitat în biroul meu, spunându-mi: «KGB l-a reactivat pe Caraman…»L-am sunat pe Ceaușescu și peste un sfert de oră eram în biroul lui împreună cu Moga, care i-a citit discuția, înregistrată secret pe bandă, dintre Caraman și un ofițer acoperit al KGB venit temporar la București… Ceaușescu a rămas mut minute în șir. Apoi a ordonat… să fie trecut în rezervă, dar să aibă microfoane și în pantofi”, a comentat Pacepa în interviu.

Supravegheat la ordinul lui Ceaușescu, faimosul spion a mai fost menținut în activitate încă doi ani. Totuși, cariera sa a început un declin un plan descendent după fuga lui Pacepa, șeful spionajului românesc, în Statele Unite, în anul 1978. Timp de un an a fost detașat pe o serie de funcții fără mare importanță, iar în 1979 este trecut în rezervă.

Reactivat după 1990 de gruparea Iliescu. Morțile suspecte din jurul lui Caraiman, după Revoluție

În anul 1990, la scurtă vreme după ce Mihai Caraman este numit la conducerea SIE, generalul Gheorghe Moga (cel care l-a și deconspirat ca agent KGB) a murit subit, în împrejurări suspecte.

Ulterior, după câteva luni, generalul Nicolae Doicaru, însărcinat cu supravegherea informativă a fostului spion comunist, murea la o vânătoare tot în condiții curioase. A fost împușcat cu glonț în condițiile în care toți participanții aveau doar alice.

În 8 ianuarie 1990, generalul Mihai Caraman a fost reactivat la scurt timp după preluarea puterii de la București, de gruparea creată în jurul fostului nomenclaturist comunist Ion Iliescu. A fost numit în funcția de adjunct al ministrului Apărării Naționale și comandant al Centrului de Informații Externe, devenit apoi Serviciul de Informații Externe (SIE).

La 22 aprilie 1992 a fost nevoit să se pensioneze, la presiunile oficialilor occidentali. Misiunea sa de la NATO, din perioada Războiului rece încă provoca amintiri dureroase.

A furat secrete militare pentru blocul Estic, dar nu a dat Occidentului documente ale Tratatului de la Varșovia

Moartea sa din anul 2024, despre care Gândul a scris în exclusivitate, lasă în urmă multe mistere. Cel mai important este cât de mult a slujit blocului comunist din timpul Războiului Rece. A furat secrete militare pentru a pune în avantaj blocul comunist, dar nu a pus la dispoziția serviciilor occidentale documente secrete ale Tratatului de la Varșovia, omologul NATO.

Povestea sa fabuloasă l-a inspirat pe istoricul Florian Banu să scrie cartea „Mihai Caraman – un spion român în Războiul Rece” apărute în 2019, la Editura Corint. Aceasta aduce în prim plan o serie de dezvăluiri pe care generalul Mihai Caraman le-a făcut autorului, despre modul cum a creat şi coordonat reţeaua celebră care a spart informativ NATO.

