07 feb. 2026, 12:12, Știri externe
Imagini spectaculoase de la Milano-Cortina: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă a venit cu numeroase surprize. Ce legende au „strălucit“ pe scena de la San Siro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina au început oficial. Evenimentul sportiv a debutat, vineri seara, cu o ceremonie de deschidere spectaculoasă la care au luat parte artiști legendari precum Mariah Carey, Andrea Bocelli sau Laura Pausini. Actorul Stanley Tucci a fost și el prezent pe covorul roșu de la Milano, la fel și actrița Marisa Tomei, creatoarea de modă Donatella Versace sau rapperul Snoop Dogg, care este „antrenorul norific“ al echipei SUA. Cântăreața Taylor Swift a urat și ea mult succes echipei Statelor Unite, printr-un mesaj pre-înregistrat.

Laura Pausini

Deși surprizele s-au ținut lanț toată seara, un moment a rămas, cu siguranță, în mintea spectatorilor din lumea întreagă. Mariah Carey a uimit publicul de la San Siro cu o prestație uimitoare a „imnului“ italian „Volare”, urmat de piesa „Nothing Is Impossible” de pe albumui ei.

În timp ce întregul stadion San Siro era cufundat în întuneric, cântăreața americană, a strălucit la propriu pe scenă, și nu numai datorită rochiei din pietre prețioase pe care o purta.

Pentru spectacolul din Italia, artista în vârstă de 56 de ani, a etalat bijuterii de la LEVUMA High Jewelry. Colierul, brățara și cerceii ei erau realizați din diamante autentice tăiate în formă de smarald, montate în platină. Cele trei piese aveau în total 306 carate, potrivit People.

Colierul în sine includea o piatră centrală mare, înconjurată de diamante mai mici. Cerceii aveau câte patru diamante fiecare. Fiecare diamant a fost selectat de fondatorul și directorul creativ al LEVUMA, Ali Khalil.

Ca de obicei, legendarul Andrea Boceli a oferit o performanță epică. Artistul considerat „un simbol al excelenței italiene” a cântat „Nessun Dorma” din opera lui Giacomo Puccini „Turandot”.

Spectacolul a fost produs de Balich Wonder Studio. În timp ce Bocelli cânta, torța cu Flacăra Olimpică a sosit, iar purtătorii s-au îndreptat spre aprinderea cazanului.

Rapperul italian Ghali a urcat pe scena stadionului San Siro cu zeci de dansatori care au fosrmat simbolul unui porumbel.

Actrița Charlize Theron, câștigătoare a premiului Oscar, li s-a alăturat pe scenă și a transmis un mesaj de pace, citându-l pe președintele sud-african Nelson Mandela.

„Pacea nu este doar absența conflictului; pacea este crearea unui mediu în care toți pot prospera, indiferent de rasă, culoare, crez, religie, sex, clasă, castă sau orice alți markeri sociali de diferențiere”, spune Theron.

„Astăzi, acest mesaj pare mai relevant ca niciodată, așa că fie ca aceste jocuri să fie mai mult decât un simplu sport, fie ca ele să fie o reamintire a umanității noastre comune, a respectului nostru unii pentru alții și un apel răsunător la pace pretutindeni.”, a transmis celebra actriță.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano i-a adus și un omagiu celebrului creator de modă Giorgio Armani care a murit în septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Un grup de modele care purtacu culorile steagului italian au traversat scena stadionului San Siro în timp ce pe ecran a apărut o imagine a celebrului designer.

50 de lideri mondiali au privit din public spectaolul uimitor de la San Siro. Printre ei s-au aflat premierul italian Giorgia Meloni, vicepreședintele SUA JD Vance și secratarul de stat Marco Rubio.

