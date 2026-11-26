Un pașaport românesc nu este doar un simplu act de identitate. Reprezintă accesul liber către spațiul Schengen, pe piața unică a Uniunii Europene (UE). Însă, potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, România riscă să fie pusă la colțul rușinii de UE din cauza unui scandal care mocnește de mai mult timp. Redobândirea cetățeniei române de către cetățeni care au pierdut-o la un moment dat – din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III – pare a se fi transformat într-o „schemă” extrem de profitabilă.

Potrivit surselor Gândul, întreaga „afacere” se derulează sub paravanul „nobil” al reîntregirii neamului și al reparației morale istorice.

Mai grav este că – potrivit acelorași surse – la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) s-ar fi implementat o adevărată „haiducie administrativă”. Cei care câștigă, în ultimă instanță, sunt chiar samsarii transfrontalieri.

Vrei să (re)devii cetățean român? Nimic mai simplu! 5.000 de euro și îți „găsim” bunici în arhivele unor sate din Ucraina, care au aparținut României Mari. Și în doi ani ești posesorul cetățeniei române.

Acesta este masajul care reiese din anunțurile de tranzacționare de pe platformele AltaPatri, Zeus Doc, Mirsee, Mircare, Ezstatum și GotoEU. Umbra fostului KGB plutește în aer, dar autoritățile de la București par a se complace într-o stare de dolce far niente.

Peste 140 000 de cereri de redobândire a cetățeniei române pentru solicitanți ucraineni, ruși și bieloruși

Din anul 2017, funcționarii Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) au înregistrat – în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române – peste 140 000 de cereri de redobândire a cetățeniei române pentru solicitanți ucraineni, ruși și bieloruși.

În aceste cereri, solicitanții ar fi invocat, în mod fals, că sunt descendenții cetățenilor fostelor teritorii românești.

Neavând opțiunea verificării autenticității actelor de stare civilă depuse de clienții rețelelor de falsificatori, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a soluționat favorabil mii de solicitări de redobândire a cetățeniei române.

Iată cum, fără să își dorească neapărat asta, statul român a umplut buzunarele unor șmecheri cu tupeu. Iar șmecherii au prosperat pe spatele rușilor, ucrainenilor și bielorușilor care își doreau un pașaport european, acuză sursele Gândul.

Sistemul funcționează după o schemă bine structurată. Prin reclame mascate drept „consultanță juridică” pe Telegram sau site-uri fantomă, intermediarii le garantează doritorilor obținerea cetățeniei române în timp record.

Prețul unui astfel de ”pachet” variază între 3000 – 15000 de euro, în funcție de complexitatea dosarului de redobândire a cetățeniei române.

Ce prevede Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române și controversatul „Articol 11”

Conform controversatului Articol 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, „persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate”.

Acest „paravan” al unei așa-zise reparații morale istorice a fost conceput în special pentru cetățenii Republicii Moldova, de către căpitanul „Petrov”, dezvăluie sursele Gândul.

Sub această „umbrele protectoare”, alte zeci de mii de indivizi din fostele republici sovietice ar fi dobândit, se pare, pașaport românesc – și, implicit, european, prin falsuri grosolane și acte de stare civilă fabricate la normă, pe filieră criminală transnațională.

Articolul 11 – de la introducerea sa prin OUG nr. 43/2003 – a deschis larg poarta către libera circulație în UE unor așa ziși descendenți ai foștilor cetățeni ai României Mari.

200 de euro/dosar. Presiuni la Autoritatea Națională pentru Cetățenie și „schema” profitabilă

ONG-uri precum Asociația Națională Culturală „Basarabia Românilor” din regiunea Odessa și Centrul Cultural Roman „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți fac presiuni mediatie constante, acuză sursele Gândul. Surprinzător, clasa politică a întors spatele necesității de abrogare a Articolului 11.

Astfel, această „indiferență” ar fi umplut buzunarele atât rețelelor de falsificatori, cât și avocaților, notarilor, traducătorilor afiliați.

Potrivit surselor, avocații Alexei Budișteanu, Cristian Bogdan Zaharia, Chirilă Vasile – împreună cu funcționarii de la biroul de înregistrare cereri din Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) ar fi pus bazele unui întreg mecanism ilegal de obținere a cetățeniei române.

Acest „mecanism ilegal” oferă o aparență de legalitate. Avocații au însoțit nestingheriți ani la rând clienții rețelelor la ANC. Și s-ar fi asigurat că aceste cereri de redobândire a cetățeniei române erau înregistrate chiar pe tura funcționarului complice.

În schimbul sumei de 200 de euro/dosar, avocații și funcționarii ANC ar fi sprijinit rețelele din care făceau parte intermediari precum Maria Dimitriu, Dumitru Pagon, Yana Kochu și Yevhen Bychovskyi.

În ultimă instanță, avertizează sursele Gândul, „articolul 11 a asigurat cadrul pentru activitatea unor rețele de crimă organizată transnațională. Aceste rețele au speculat imposibilitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie de a verifica actele de stare civilă ucrainene depuse de către solicitanți”.

„Haducie administrativă” la ANC? „Pașaportul românesc a ajuns monedă de schimb la taraba samsarilor transfrontalieri”

Sursele Gândul avertizează că politicienii români riscă să devină părtași la o adevărată „golăneală instituționalizată”. „Morișca falsurilor” ar trebui stopată de urgență, iar „haiducia administrativă” de la Autoritatea Naținonală pentru Cetățenie trebuie să dispară.

Portița „Articolul 11” din Legea nr. 21/1991 ar trebui închisă rapid și definitiv, pentru că „pașaportul românesc a ajuns monedă de schimb la taraba samsarilor transfrontalieri”.

„În timp ce Moscova își antrenează sabotorii în taberele din Serbia, politicienii ridică din umeri. De parcă gherila urbană finanțată de GRU, cu acte românești în buzunar, ar fi problema altcuiva. Este revoltător cum o masă de manevră din spațiul est-sovietic a redobândit cetățenia română la adăpostul Articolului 11, iar nimeni de la București nu vede importanța abrogării acestui articol”, acuză sursele Gândul.