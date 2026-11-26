Un biciclist a murit după ce a fost lovit de un tramvai și a rămas prins sub garnitură. Accidentul cumplit s-a petrecut, miercuri seară, în centrul Timișoarei. Bărbatul ar fi traversat intersecția pe culoarea roșie a semaforului, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:55, pe bulevardul Republicii, la intersecția cu strada Regele Ferdinand I, în apropierea Spitalului de Copii ”Louis Țurcanu”.

Din imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum biciclistul traversează fără să observe mastodontul de fier care se îndrepta spre el cu viteză. Impactul nu a mai putut fi evitat, iar bărbatul a ajuns sub garnitură.

Salvatorii au ridicat tramvaiul cu o macara

La locul accidentului au fost mobilizate trei autospeciale de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD cu medic. În ciuda intervenției salvatorilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Salvatorii au fost nevoiți să ridice tramvaiul cu o macara pentru a recupera trupeul neînsuflețit al bărbatului.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.