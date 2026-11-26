Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat, miercuri seară, la Berlin, cu reprezentanții comunității românești din Germania. Oficialul a transmis că autoritățile române resping orice încercare de instrumentalizare a comunității și de alimentare a tensiunilor dintre societățile română și germană.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, ministrul a vorbit despre integrarea românilor în societatea germană și despre contribuția acestora la economia țării.

Dan Neculăescu: „Respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania”

Ministrul a precizat că românii din Germania sunt cetățeni europeni care muncesc legal, iar rata lor de ocupare pe piața muncii germane este de aproximativ 70%.

„O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre. Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici”, a transmis Dan Neculăescu.

Ce mesaj a transmis ministrul de Externe

Dan Neculăescu a mai afirmat că Ministerul Afacerilor Externe va continua să fie aproape de românii din diaspora și că acest mesaj este transmis inclusiv în discuțiile cu partenerii germani.

„Contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania. MAE rămâne aproape de comunitățile românești, inclusiv de cea din Germania. Este mesajul pe care îl transmit în dialogul nostru cu partenerii germani, la Berlin”, a scris ministrul.

În mesajul său, oficialul a precizat explicit că România respinge „instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre”.