Torgservice RM, compania care operează supermarketurile MERE din România, a cerut intrarea în faliment. Firma este controlată de frații ruși Serghei și Andrei Schneider, cetățeni ruși născuți în Germania, incluși în vară pe lista de sancțiuni a UE pentru afaceri desfășurate în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Operatorul MERE a început să transfere mai multe magazine din România către grupul Diacarn Food. Compania Torgservice RM a intrat pe piața locală în 2017, iar anul trecut a raportat un profit de 4,3 milioane de lei, după 8 ani de pierderi.

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În urmă cu doi ani, MERE ajunsese la aproape 20 de magazine în România și se apropia de afaceri de 100 de milioane de lei. Lanțul promova prețuri cu 20% sub nivelul pieței pentru produse alimentare și nealimentare, arată Profit.ro.

Familia Schneider și-a construit un „imperiu” în Rusia din afaceri cu alcool, apoi a investit în logistică și farmacii. După criza economică din 2009, a intrat în comerțul alimentar și a lansat lanțul discount Svetofor, inspirat de modelul german Aldi. Svetofor s-a extins în mai multe țări, ajungând la peste 800 de magazine în Europa și Azerbaidjan. Rețeaua se adresează în special familiilor cu venituri medii și mici și generează anual venituri de aproape un miliard de euro.

Ce arată instanța

Torgservice RM a invocat insolvența și lipsa perspectivelor de redresare. Compania opera 16 supermarketuri MERE și pregătise alte 5 pentru deschidere. După sancționarea celor 2 acționari majoritari, care dețin 87% din firmă, fondurile acesteia au fost blocate, iar activitatea a fost paralizată din 23 iulie. La momentul blocării conturilor, compania deținea 2,012 milioane de lei în conturi și avea un capital social de 18,05 milioane de lei.

„În motivare, debitoarea a arătat că se află în stare de insolvență, fără posibilitate reală de redresare. A precizat că societatea desfășura activități de comerț cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare, (…), printr-o rețea de 16 supermarketuri de tip hard-discount. În plus față de cele 16 magazine active, debitoarea a menționat că amenajase alte 5 magazine, deja înregistrate la ONRC ca puncte de lucru și pregătite pentru a fi date în exploatare. A expus faptul că, ca urmare a includerii în lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 a doi dintre asociații societății (…), care dețin împreună 87% din capitalul social, fondurile și resursele economice ale debitoarei au fost considerate controlate de persoanele desemnate și, în consecință, au fost înghețate, activitatea societății fiind efectiv blocată. Din acest motiv, debitoarea a susținut că s-a aflat în imposibilitatea de a efectua plățile curente necesare continuării activității, iar întreaga activitate a fost blocată începând cu data de 23 iulie, deși conturile bancare au fost înghețate la data de 29 iulie”, se arată acum într-un document de la instanță, arată sursa citată.

Radiografia ultimelor luni

La 31 iulie 2026, compania avea 169 de angajați activi și 5 salariate în concediu pentru creșterea copilului. Totodată, înregistra datorii de peste 27,3 milioane de lei către 162 de furnizori. În perioada 2024- iunie 2026, societatea plătise 6,65 milioane de lei TVA, 9,75 milioane de lei taxe salariale și aproape 275.000 de lei impozit pe profit. Compania a susținut că nu a distribuit niciodată dividende. Totodată, s-a menționat că toate resursele financiare au fost reinvestite în extinderea rețelei și în activitatea curentă.

În august 2026, ANAF a aprobat parțial deblocarea fondurilor, pentru plata salariilor, furnizorilor de servicii și taxelor. La 10 septembrie, Torgservice RM mai avea în conturile înghețate 370.570 de lei și 189,53 de euro, dar acumulase obligații restante de peste 30,5 milioane de lei.

Datoriile includeau salarii, taxe, furnizori, chirii și utilități. În plus, compania trebuia să elibereze 21 de spații comerciale, după ce proprietarii reziliaseră contractele de închiriere din cauza restanțelor.

Instanța a respins cererea de faliment a Torgservice RM, deoarece compania nu a depus toate documentele obligatorii. Printre acestea se numărau balanța contabilă din august 2026 și listele creditorilor și ale transferurilor patrimoniale din ultimele 6 luni. Separat, a fost deschis un dosar în care vor fi analizate cererile de insolvență depuse de mai mulți creditori, cu datorii totale de aproximativ 640.000 de lei. Printre aceștia se află producătorul de mezeluri Diacarn Food din Vrancea, care intenționează să deschidă magazine în foste spații comerciale ale rețelei MERE.

Ce au transmis reprezentanții magazinelor MERE

Reprezentanții companiei au transmis și un mesaj către clienți. Aceștia au anunțat încheierea activității și au mulțumit celor care le-au trecut pragul. În locul lor va fi lansat un nou concept de magazine alimentare, ADIA, dezvoltat de compania Diacarn Food din Focșani. Anunțul a fost făcut de companie, care le-a mulțumit clienților pentru sprijin și fidelitate.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)