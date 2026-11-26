Administrația Trump a aprobat vânzarea unui pachet de echipamente și piese de schimb pentru întreținerea avioanelor F-16 ucrainene. Tranzacția, în valoare de peste 600 de milioane de dolari, va fi finanțată integral de patru state europene.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat miercuri, 25 noiembrie, aprobarea unei noi tranzacții militare destinate menținerii în stare operațională a avioanelor de luptă F-16 aflate în dotarea forțelor aeriene ucrainene, scrie Economic Times.

Fondurile necesare achiziției vor fi asigurate de Belgia, Danemarca, Țările de Jos și Norvegia, fără o contribuție financiară din partea Washingtonului.

„Niciun fond american nu va fi asociat acestui transfer”, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Autoritățile de la Kiev au solicitat achiziționarea unui pachet de mentenanță pentru aeronavele de fabricație americană, primite de Ucraina de la aliații occidentali începând din 2024.

Ucraina ar fi întâmpinat dificultăți în întreținerea avioanelor F-16

La începutul lunii octombrie, The Wall Street Journal relata că majoritatea avioanelor F-16 utilizate de Ucraina pentru respingerea atacurilor aeriene rusești ar fi fost scoase temporar din serviciu din cauza unor probleme legate de inspecțiile tehnice obligatorii.

Ministerul ucrainean de Externe a respins informațiile, susținând că forțele aeriene continuă să utilizeze „intensiv” aceste aeronave. Un purtător de cuvânt al diplomației ucrainene a recunoscut însă că mentenanța aparatelor reprezintă o provocare, în condițiile în care flota primită de Kiev este alcătuită din modele mai vechi de F-16.

Unele dintre componentele necesare întreținerii aeronavelor nu se mai fabrică și sunt din ce în ce mai greu de procurat.

Ucraina dispune de un număr limitat de avioane F-16 și a pierdut cel puțin patru aparate în luptă începând din 2024, potrivit datelor oficiale comunicate de Kiev. Totodată, au fost semnalate dificultăți în procesul de instruire a piloților ucraineni.

Noua tranzacție vine în contextul reducerii considerabile a sprijinului militar american acordat Kievului de administrația președintelui Donald Trump. Washingtonul a mai aprobat, în luna mai 2025, o tranzacție similară destinată întreținerii avioanelor de luptă F-16 ale Ucrainei.