Premierul Luca Niculescu a vorbit despre direcțiile economice ale Guvernului, reducerea deficitului bugetar și atragerea investițiilor, joi, 26 noiembrie, în cadrul Forumului Bunei Guvernări 2026, organizat de Romanian Business Leaders. Șeful Executivului a anunțat că România și-a propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului de țară în cel mult 12 luni.

Luca Niculescu a amintit că, la două săptămâni de la instalarea noului Guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, în condiții pe care le-a asociat unei guvernări mai bune.

„La două săptămâni după instalarea noului guvern, România a tras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale în condiții mai bune de guvernare. Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere.”

Premierul a precizat că unul dintre obiectivele Executivului este îmbunătățirea perspectivei ratingului de țară.

„Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a rating-ului în cel mult 12 luni.”

Niculescu: Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 3 ianuarie

„Pentru companii, cred că o veste bună este că de la 3 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri, adică nu putem să cerem să investiți, să creați locuri de muncă în timp ce vă impozităm, indiferent de profitul realizat.”

În ceea ce privește bugetul, Niculescu a spus că acesta trebuie construit astfel încât să permită continuarea reducerii deficitului, fără să ignore nevoile populației și ale economiei.

„Trebuie să adoptăm bugetul, așa cum am spus, să fie un buget realist, care să meargă pe această linie subțire, vârf de munte. Adică, pe de o parte, să continuăm să reducem deficitul, nu se poate să mergem în altă direcție, dar, pe de altă parte, să ținem cont și de nevoile oamenilor și ale economiei.”

Premierul a mai afirmat că Guvernul urmărește reducerea cheltuielilor proprii și combaterea evaziunii fiscale.

„Facem ordine în propriile cheltuieli, combatem mai eficient evaziunea fiscală.”

Luca Niculescu a susținut că reducerea deficitului bugetar nu este suficientă pentru redresarea economiei și că România are nevoie de o creștere economică susținută și de o competitivitate mai mare.

„Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creștere economică și de o economie mai competitivă.”

„Modelul pe care l-am folosit până acum, modelul care ne-a adus aici, a atins limitele.”

„Deci trebuie să trecem de la o economie care cumpără mai mult decât produce la una care produce, livrează, inovează și exportă.”

Premierul a vorbit despre viitorul buget al Uniunii Europene și despre fondurile care ar putea reveni României.

„Există propunerea Comisiei Europene pentru România în viitorul buget al Uniunii de circa 60 de miliarde de euro.”

Niculescu a atras atenția că absorbția fondurilor europene nu ar trebui evaluată doar prin sumele cheltuite, ci și prin efectele concrete ale investițiilor.

„Va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbție.”

Șeful Executivului a anunțat că își dorește introducerea unor indicatori de performanță adaptați fiecărei instituții, evaluarea periodică a rezultatelor și publicarea acestora.

„Ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanță, adaptați instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și evident să le facem publice.”