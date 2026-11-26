Războiul din Ucraina a intrat joi, 26 noiembrie 2026, în a 1736-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Jared Kushner, emisar special al SUA, dar și ginerele președintelui Donald Trump, a avertizat cu privire la o „escaladare” a războiului din Ucraina. Despre negocierile de pace dintre Kremlin și Kiev, acesta a spus că există un „impas teritorial”.

Jared Kushner: „Europa finanțează și înarmează Ucraina”

Pentru Jared Kushner, în Ucraina se poartă „un război prin intermediari în care Europa finanțează și înarmează Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei. Nu este nevoie de mult pentru ca lucrurile să se înrăutățească serios”.

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Referindu-se la dificultățile întâmpinate în negocierile dintre Rusia și Ucraina, Kushner a recunoscut un „impas teritorial” actual. Acesta a adăugat că el și Steve Witkoff au avut această impresie după ce au petrecut „câteva ore cu Putin”.

De asemenea, americanul a remarcat o anumită ambivalență în rândul europenilor față de Rusia – „În timpul acestui război, Europa a cumpărat energie de la Rusia în valoare de peste 250 de miliarde de dolari. Cred că, în realitate, Europa a plătit mai mulți bani Rusiei în acest război decât a dat Ucrainei”.

Trump, mesaj pentru direct lui Vladimir Putin

Miercuri, în Florida, la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, președintele Americii și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au avut o „întâlnire excepțională”. Casa Albă a transmis că discuțiile au acoperit mai multe probleme majore de securitate internațională.

„Întâlnirea a fost foarte importantă, războiul dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Iran fiind principalele subiecte abordate”, se arată în comunicatul Casei Albe. De asemenea, Trump și Rutte au analizat progresele înregistrate la summiturile NATO desfășurate la Haga și Ankara, în Turcia.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța evitării de către Rusia a oricăror acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, extind războiul și despre importanța obținerii unei rezoluții pașnice a războiului cât mai rapid posibil”, se mai arată în declarația comună.

Potrivit Casei Albe, Trump și Rutte au discutat despre importanța continuării creșterii cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor în baza industrială de apărare, atât în ​​SUA, cât și în țările membre NATO.