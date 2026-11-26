Noul sistem chinez de apărare antiaeriană împotriva dronelor este supranumit „Iron Dome”. Va fi prezentat la Airshow China 2026, notează Army Recognition. Sistemul cu rază scurtă de acțiune este montat pe un camion și ete echipat cu un lansator înclinat cu 24 de celule de lansare. A fost conceput pentru a intercepta dronele care zboară la joasă înălțime și roiurile aeriene de drone.
Informațiile obținute până acum descriu un vehicul cu tracțiune integrală 6×6 și mobilitate ridicată. Este o configurație potrivită pentru deplasarea lansatorului pe șosea și repoziționarea rapidă între puncte.
Totuși, imaginile oferă puține detalii despre modul în care sistemul chinez detectează țintele, ghidează interceptorii sau se comportă într-o luptă reală.
În mod tradițional, notează Army Recognition, apărarea antiaeriană de câmp cu rază scurtă însoțea trupele terestre pentru a le proteja împotriva aeronavelor care zboară la joasă înălțime, a elicopterelor de atac și a rachetelor de croazieră.
Răspândirea munițiilor de tip loitering (drone kamikaze) și a dronelor de atac de unică folosință, observată în luptele urbane și în conflictele din Orientul Mijlociu, a impus noi cerințe acestor sisteme defensive.
Aparatele de zbor relativ ieftine pot sosi în valuri și din mai multe direcții. Prin urmare, forțele de apărare se confruntă cu două presiuni simultane:
Un lansator capabil să doboare o dronă individuală are nevoie de suficiente rachete, accesibile ca preț, pentru a rămâne eficient pe parcursul unei serii de atacuri.
Dacă fiecare dintre cele 24 de celule vizibile transportă o rachetă, un camion complet încărcat ar putea avea 24 de interceptori gata de lansare.
Capacitatea de muniție gata de tragere și capacitatea de angajare simultană măsoară însă lucruri diferite.
Încărcătura reală de rachete, timpul de reîncărcare și capacitatea de angajare simultană rămân încă un mister.
Costul interceptorului contează la fel de mult ca dimensiunea încărcăturii, explică Alain Servaes, autorul analizei.
„Utilizarea unor componente deja testate, inclusiv piese disponibile comercial acolo unde este posibil, și adaptarea cerințelor la țintele vizate ar putea ajuta la menținerea unor costuri reduse de producție. Informațile publice nu au stabilit încă ce componente folosește racheta sau cât ar costa o singură lovitură. Viteza, raza de acțiune, metoda de ghidare și focosul rachetei rămân, de asemenea, necunoscute, lăsând prea puține dovezi pentru a evalua performanța împotriva diferitelor tipuri de drone”, scrie Alain Servaes.
O altă întrebare importantă se referă la echipamentele care operează alături de lansator.
O baterie care se apără împotriva mai multor ținte are nevoie de senzori care să le poată urmări constant. Este necesar un sistem de comandă care să atribuie țintele și o modalitate de a coordona mai multe lansatoare.
Prezentarea de la AirShow China 2026 ar putea clarifica denumirea oficială a sistemului. Aar putea identifica radarul și echipamentele de comandă menite să îl susțină.
Cât de precis și de rentabil poate intercepta acest sistem valuri succesive de drone va depinde, însă, de informațiile care urmează să apară. Factorii esențiali vor fi rezultatele testelor, timpii de reîncărcare și, nu în ultimul rând, prețul unui astfel de interceptor.