Scandal în tabăra suveranistă. Ninel Peia îi declară război lui George Simion şi îl numeşte “Cain”

Senatorul Ninel Peia(Grupul PACE) sare la gâtul lui George Simion(AUR) pe care-l compară cu Cain, cel care a comis fratricid asupra lui Abel.

„AUR a ales să își atace frații de același sânge. Asistăm, pe scena politică suveranistă, la o reeditare neagră a păcatului lui Cain, care și-a ucis propriul frate, pe Abel”, scrie senatorul PACE, sâmbătă, pe facebook.

Peia mai spune că Simion, respectiv AUR, „confundă unitatea cu asimilarea” şi anunţă că „PACE – Întâi România a fost forțat să meargă singur pe drumul lui”.

„Izolați și lipsiți de credibilitate în fața oricărui partener, ei nu vor intra niciodată la guvernare. Românii au nevoie de soluții aplicate, nu de un partid blocat veșnic în opoziție și circ”.

Senatorul Peia îi împarte pe români în două tabere şi-i pune să aleagă.

„Voi ce alegeți. AUR sau PACE – Întâi România? George Simion sau Ninel PEIA? Alegeți circul politic sau patriotismul asumat cu demnitate?”

Peia reaminteşte şi faptul că AUR a oferit „în loc de unitate, solidaritate și sprijin reciproc în fața globalismului, am primit lovituri pe la spate de la cei care ar fi trebuit să ne fie parteneri de baricadă”.