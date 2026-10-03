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Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?”

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Este scandal în lumea muzicii, după gestul controversat al lui Ian, în timpul concertului de la Arenele Romane. Trapperul a fost luat în „vizor” nu doar de unii dintre fani, ci și de mai mulți cântăreți, după ce a fost surprins în timp ce părea să urineze la marginea scenei. Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, s-a aflat printre cântăreții care au criticat gestul trapperului.

Tzancă Uraganu nu s-a abținut și a criticat, într-un live pe TikTok, gestul controversat al trapperului Ian pe scena de la Arenele Romane. Andrei Velcu a condamnat gestul făcut de artist pe scenă, în fața unui public format în mare parte din copii. El a mai precizat că îi este rușine să își cânte piesele în forma originală la petreceri și că își cenzurează versurile pentru a respecta publicul.

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Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor

Trapperul Ian a avut un gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Foto: Instagram

Trapperul Ian a fost criticat de mai mulți artiști, după gestul de la Arenele Romane

„Cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă, în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultați decât copiii, cum ai putut să ai tu gestul ăsta? Te vedeai tu trapper din America? (…) Dacă ne trimitem și noi copiii (…) sau pe TikTok, că a apărut peste tot? (…) Mie îmi e rușine să cânt piesele mele, așa cum sunt la studio (…), tot ca să fiu simțit la petreceri, să fie un pic mai cenzurate (…) Explodez la un moment dat, avem copii mici, se duc la concerte, văd pe TikTok. (…) Noi de ce respectăm pe toată lumea? Noi ne respectăm publicul. (…) Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva”, a spus Tzancă Uraganu, într-un live, pe TikTok.

De asemenea, un alt artist care a criticat gestul trapperului a fost Jador.

„Niciun manelist nu o să vezi niciodată să promoveze așa ceva (…) Noi, care promovăm muzica și suntem niște «inculți», promovăm familie, credință, Dumnezeu”, a explicat Jador, arată Cancan.

Totodată, o reacție a venit și din direcția trapperului Rava, care a notat la un story pe Instagram cuvântul „boschetari”.

Sursă video: Instagram-TikTok
Sursă foto: Instagram / captură video Youtube

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