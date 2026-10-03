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Xi Jinping a vrut o cameră doar pentru el la Casa Albă în timpul summitului cu Donald Trump. Cererile neobișnuite făcute de delegația chineză

Xi Jinping a vrut o cameră doar pentru el la Casa Albă în timpul summitului cu Donald Trump. Cererile neobișnuite făcute de delegația chineză
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Oficialii chinezi au formulat cereri neobișnuite pentru a-i răspunde nevoilor de odihnă ale președintelui Xi Jinping în timpul summitului din septembrie cu Donald Trump, ceea ce a redus semnificativ timpul alocat reuniunilor dintre cei doi șefi de stat.

Potrivit Wall Street Journal, printre solicitările delegației chineze s-a numărat o cameră privată în Aripa de Vest pentru ca Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, să poată lua o pauză între evenimente. Niciun alt membru al delegației chineze nu a avut voie să folosească „camera de așteptare”, așa cum era numită – nici măcar Cai Qi, șeful de cabinet al lui Xi.

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Sursă AP Photo/Alex Brandon

Cu aproximativ o lună înainte ca Xi Jinping să meargă la Washington, echipa sa de consilieri a cerut scoaterea din program a unui prânz de lucru între cei doi lideri, planificat pentru 24 septembrie, singura zi completă a summitului. Motivul invocat este unul banal. Oficialii de la Beijing le-au spus omologilor americani că preferă mai mult timp pentru ca Xi să se odihnească în timpul vizitei sale la Washington, au declarat sursele. Rezultatul a fost o pauză de aproximativ 5 ore pe agenda întâlnirii.

Dennis Wilder, fost director senior pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate, care a organizat trei vizite de stat în timpul administrației George W. Bush, a declarat că aranjamentul privind sala de așteptare a fost fără precedent. Acesta a spus că, în organizarea vizitelor premierului japonez Junichiro Koizumi, prim-ministrului australian John Howard și președintelui chinez Hu Jintao, predecesorul lui Xi, „nu am făcut niciodată așa ceva. Este neobișnuit”.

Sursă AP Photo/Jacquelyn Martin

În plus, au spus sursele, delegația chineză nu a aranjat nicio activitate pentru Xi în seara sosirii sale, iar liderul chinez a petrecut doar aproximativ 10 minute în interiorul Arhivelor Naționale în ultima zi a vizitei sale.

Echipa chineză a construit propriul program pentru Xi Jinping în funcție de cât timp putea sta în picioare, cât putea merge pe jos și când trebuia să se oprească. Speculații privind starea de sănătate a președintelui chinez sunt prezente de mult timp în presă, încă din 2019. Pe atunci, în timpul turneului european, Xi Jinping a fost văzut șchiopătând și folosind brațele unui scaun pentru a se stabiliza. În timpul vizitei lui Xi la Washington din luna septembrie, mișcările sale prudente au fost vizibile în filmările needitate.

La summitul BRICS din India, la începutul lunii septembrie, Xi nu a participat la o cină de gală la care au participat președintele rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali, deoarece nu se simțea bine, a relatat The Wall Street Journal.

Sursă AP Photo/Jacquelyn Martin

Sănătatea lui Xi are o importanță majoră pentru China. În ultima perioadă, președintele chinez a concentrat mai multă putere decât orice alt lider chinez de la Mao Zedong încoace și nu a desemnat niciun succesor. În prezent, Beijingul nu are un proces instituționalizat pentru alegerea unui lider care să dețină cele trei titluri importante ale lui Xi: secretar general al Partidului Comunist, președinte și președinte al Comisiei Militare Centrale din China.

Sănătatea liderilor de top ai Chinei a fost întotdeauna tratată ca fiind printre cele mai bine păzite secrete de stat, o tradiție înrădăcinată în convingerea Partidului Comunist că orice slăbiciune percepută la vârf ar putea invita provocări din partea facțiunilor sau ar putea destabiliza controlul asupra puterii.

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