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George Simion, mesaj de mobilizare pentru proteste împotriva încarcerării lui Călin Georgescu

George Simion, mesaj de mobilizare pentru proteste împotriva încarcerării lui Călin Georgescu
George Simion, liderul AUR / Foto - Mediafax
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Președintele AUR, George Simion, a lansat un nou mesaj de mobilizare pentru organizarea unor proteste în sprijinul lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv pentru 30 de zile. Mesajul său vine în contextul protestelor care au loc în mai multe orașe din țară și în fața Arestului Central, unde se află Georgescu.

Simion le cere românilor din țară și din diaspora, în special celor din Franța și Statele Unite, să se implice în organizarea unor proteste și să vorbească despre situația fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite!”, a transmis George Simion într-o postare publicată pe Facebook.

Liderul AUR mai spune că se află în Polonia, unde le vorbește participanților internaționali despre situația lui Călin Georgescu. De asemenea, el le cere românilor să protesteze în continuare și să comunice.

„De la ultimul cătun până la marile capitale, e nevoie să protestăm și să vorbim. Dacă știți români care se pot implica în Statele Unite și Franța, scrieți-mi în privat numerele lor de telefon și locația”.

Simion a anunțat proteste în țară și în fața Parlamentului European

George Simion a făcut un apel la proteste și vineri, când le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu să iasă în stradă în mai multe localități din țară. El a anunțat proteste în România și un miting pentru 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles.

„Pe 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, un mare miting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm și vocea noastră trebuie să se audă. Toți pentru unu și unu pentru toți”, a declarat George Simion într-un mesaj video.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu este escortat la iesirea din sediul DIICOT din Bucuresti, luni seara, 21 septembrie 2026. Procurorii au emis pe numele acestuia o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, in urma audierilor desfasurate intr-un dosar penal in care este anchetata o fapta de inselaciune. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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