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Viorel Cataramă şi Victor Ponta, campioni la cel mai mare turneu de golf pentru amatori, din ţară

Luiza Dobrescu
Viorel Cataramă şi Victor Ponta, campioni la cel mai mare turneu de golf pentru amatori, din ţară
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„Fără nicio legătură cu politica” scrie sâmbătă liberalul om de afaceri Viorel Cataramă care postează o fotografie cu deputatul Victor Ponta, pe pagina de facebook.

Cei doi politicieni au participat la National Golf & Country Club – Niculeşti, unde au fost premiaţi pentru performanţele obţinute, fiecare la categoria sa.

Victor Ponta spune, pentru Gândul,  că a fost declarat câştigător la categoria brut, în timp ce Cataramă, la net.

„Fără nicio legătură cu politica

PRAKTIKER Golf Cup

Două mari premii puse în joc, doi câștigători.

Există viață și fără politică!”, scrie Cataramă, sâmbătă, pe facebook.

Este vorba despre cel mai mare turneu de golf pentru amatori şi are loc în judeţul Dâmboviţa, iar printre membrii clubului se află şi partenerul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, dar şi jucătoarea de tenis Simona Halep.

Turneul principal de golf de la National Golf & Country Club din Niculești este reprezentat de competiții importante precum CEO Golf Cup sau evenimente consacrate de tip Pro-Am organizate pe terenul de 18 gauri (Par 72) al complexului.

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