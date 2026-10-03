Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în doar câteva zile, amenzi de aproape 5 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Potrivit comunicatului, peste o mie de amenzi contravenționale au fost aplicate, după ce au fost descoperite multiple nereguli în cazul mai multor operatori comerciali. Printre nereguli se numără mâncarea ținută în condiții nepotrivite, mucegai și rugină.

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2026, controale la nivel național privind siguranța produselor alimentare și nealimentare și condițiile de prestare a serviciilor. În urma verificărilor, au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 1 milion de lei. Amenzile aplicate au depășit 4,8 milioane de lei.

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În acest sens, au fost aplicate peste o mie de amenzi și au fost consemnate 804 avertismente. Au fost oprite definitiv de la comercializare produsele neconforme. De asemenea, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea prestării serviciilor în cazul a 15 operatori economici, până la remedierea deficiențelor.

Ce sancțiuni și măsuri au fost aplicate în urma acestor controale ale ANPC:

1.030 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,8 milioane de lei;

804 de avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 250.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1 milion de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici.

Aspectele neconforme descoperite de inspectori

Inspectorii au comunicat și care au fost principalele neconformități descoperite în urma controalelor. Printre neregulile constatate de ANPC s-au numărat spații alimentare neigienizate, produse vegetale cu mucegai și carne cu lichid sangvinolent în ambalaj. Inspectorii au găsit și pește cu depuneri mari de gheață, precum și produse păstrate la temperaturi necorespunzătoare.

Au fost identificate echipamente și ustensile uzate, cu rugină și resturi alimentare, agregate frigorifice deteriorate și produse fără elemente de identificare necesare trasabilității. Au fost constatate și deficiențe de informare, inclusiv lipsa traducerilor în limba română pentru etichetele unor produse textile.