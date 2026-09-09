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Senatul a votat pentru deblocarea proceselor privind redobândirea cetățeniei române

Senatul a votat pentru deblocarea proceselor privind redobândirea cetățeniei române
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Senatul României a votat luni seara inițiativa legislativă L369/2026, semnată de deputatul AUR Valeriu Munteanu, prin care litigiile generate de nesoluționarea cererilor de dobândire și redobândire a cetățeniei române vor putea fi judecate și de instanțe din țară, nu doar de cele din București.

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Inițiativa vine în contextul blocajului major existent la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Peste 150.000 de dosare de redobândire a cetățeniei române, depuse în baza articolului 11 din Legea cetățeniei, se află în lucru, iar aproximativ 46.000 sunt dosare foarte vechi, din perioada 2017–2021, rămase nesoluționate sau nefinalizate. Timpul mediu de soluționare a unui dosar de redobândire a ajuns la aproximativ 3 ani și 4 luni.

„Pentru românii din Basarabia, redobândirea cetățeniei române nu este un privilegiu oferit de statul român, ci recuperarea unui drept pe care ei sau părinții și bunicii lor l-au pierdut fără voia lor, în urma înțelegerii dintre Hitler și Stalin și a ocupației sovietice a Basarabiei. Din păcate, statul român a transformat recuperarea acestui drept într-un drum administrativ și judiciar interminabil”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

Blocajul administrativ de la ANC s-a transferat în ultimii ani și în instanțele de judecată. În ultimii aproximativ cinci ani, la Tribunalul București au fost înregistrate aproape 16.000 de dosare având ca obiect refuzul sau întârzierea soluționării cererilor de cetățenie în contradictoriu cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

În prezent, aceste litigii sunt concentrate la București, deși Tribunalul București și Curtea de Apel București se numără deja printre cele mai aglomerate instanțe din România.

Prin proiectul votat de Senat, litigiile privind nesoluționarea la termen a cererilor de cetățenie vor putea fi judecate și de tribunalul de la domiciliul sau reședința legală a reclamantului ori de tribunalul în circumscripția căruia funcționează biroul teritorial al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Recursurile vor fi soluționate de curțile de apel corespunzătoare.

„Descentralizăm justiția în materia cetățeniei. Degrevăm instanțele din București și distribuim aceste cauze către instanțele din țară, astfel încât oamenii să aibă o șansă reală ca procesele lor să fie soluționate într-un termen rezonabil. Cunosc personal această umilință administrativă: eu însumi am redobândit cetățenia română după mai bine de 10 ani de așteptare.

Nu putem vorbi despre repararea nedreptății istorice făcute românilor din Basarabia, iar apoi să-i lăsăm ani întregi să aștepte în fața ghișeelor și tribunalelor statului român. Cetățenia română trebuie să fie un drept efectiv, nu o promisiune blocată ani de zile într-un dosar”, a declarat Valeriu Munteanu.

Senatul este prima Cameră sesizată în cazul inițiativei legislative L369/2026, proiectul urmând să intre în procedura parlamentară la Camera Deputaților.

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