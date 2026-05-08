Prima pagină » Diverse » Sfatul bizar al unui medic britanic: De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare

Sfatul bizar al unui medic britanic: De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare

Sfatul bizar al unui medic britanic: De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un expert în somn vine cu un sfat bizar pentru cei care vor să se bucure de o noapte odihnitoare.

Vara este la un pas și britanicii sunt avertizați că un mini-val de căldură va cuprinde Regatul Unit, scrie express.co.uk.

Temperaturile vor ajunge în weekend la 23 de grade Celsius în zeci de comitate.

Căldura poate fi plăcută ziua, dar noapte devine agasantă și chiar chinuitoare. Producătorul de saltele Emma Sleep și Dr. Allie Hare, președintele Societății britanice de Somnologie și consultant în acest domeniu, au oferit câteva ponturi pentru a beneficia de răcoare pe timpul nopții.

„Supraîncălzirea pe timp de noapte poate reduce semnificativ calitatea și durata somnului. În speță, dacă e prea cald, noaptea, va fi redus somnul adânc, acela care ne ajută să ne trezim odihniți”, a spus Dr. Allie Hare.

De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare

Unul din sfaturile medicului este însă destul de bizar. Specialistul recomandă să ne punem șosetele în… frigider, timp de 10 minute, înainte să ne băgăm la culcare.

De asemenea, un duș înainte de somn ne va ajuta să ne odihnim mai bine. „Un duș călduț, cu o oră înainte de somn, ne va ajuta să avem o temperatură moderată, deoarece dilată vasele de sânge din piele”.

Pentru a nu te încălzi peste măsură, înainte de somn, evită mâncărurile „grele”, alcoolul și sportul intens, deoarece toate aceste obiceiuri vor crește temperatura corpului.

„Pariază” pe o dietă mediteraneană, „ușoară”, acesta este sfatul medicului.

Autorul recomandă:

Sursa foto main: Envato

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe