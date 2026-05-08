Sfatul bizar al unui medic britanic: De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare

Un expert în somn vine cu un sfat bizar pentru cei care vor să se bucure de o noapte odihnitoare.

Vara este la un pas și britanicii sunt avertizați că un mini-val de căldură va cuprinde Regatul Unit, scrie express.co.uk.

Temperaturile vor ajunge în weekend la 23 de grade Celsius în zeci de comitate.

Căldura poate fi plăcută ziua, dar noapte devine agasantă și chiar chinuitoare. Producătorul de saltele Emma Sleep și Dr. Allie Hare, președintele Societății britanice de Somnologie și consultant în acest domeniu, au oferit câteva ponturi pentru a beneficia de răcoare pe timpul nopții.

„Supraîncălzirea pe timp de noapte poate reduce semnificativ calitatea și durata somnului. În speță, dacă e prea cald, noaptea, va fi redus somnul adânc, acela care ne ajută să ne trezim odihniți”, a spus Dr. Allie Hare.

De ce ar trebui să-ți pui șosetele în frigider, timp de zece minute, înainte de culcare

Unul din sfaturile medicului este însă destul de bizar. Specialistul recomandă să ne punem șosetele în… frigider, timp de 10 minute, înainte să ne băgăm la culcare.

De asemenea, un duș înainte de somn ne va ajuta să ne odihnim mai bine. „Un duș călduț, cu o oră înainte de somn, ne va ajuta să avem o temperatură moderată, deoarece dilată vasele de sânge din piele”.

Pentru a nu te încălzi peste măsură, înainte de somn, evită mâncărurile „grele”, alcoolul și sportul intens, deoarece toate aceste obiceiuri vor crește temperatura corpului.

„Pariază” pe o dietă mediteraneană, „ușoară”, acesta este sfatul medicului.

