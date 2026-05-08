Orban aruncă bomba serii. Se întoarce în PNL cu tot cu Forța Dreptei: “Discut cu Bolojan de ceva timp”

Ludovic Orban anunță reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL, în urma negocierilor purtate în ultima vreme cu Ilie Bolojan. Fostul premier afirmă că situația economică și tensiunile provocate de PNL l-au convins să revină alături de vechii colegi.

Ludovic Orban spune că a bătut palma cu Bolojan și că, după ce liberalii s-au certat cu PSD, nu mai există niciun motiv ca oamenii de dreapta să stea separați.

„Discut cu Ilie Bolojan de o bucată de vreme. În principiu, ne-am înțeles pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal, iar acum, cu atât mai mult, acest lucru este perfect normal. Această reintegrare, printr-un proces de comasare prin absorbție, cum se numește juridic, reprezintă, practic, o înglobare a Forței Dreptei în interiorul PNL. După dezastrul politic provocat de PSD și ruptura dintre PNL și PSD, chiar nu mai există niciun motiv împotriva unei astfel de decizii. ” De ce a plecat și de ce revine Orban Acesta amintește că a plecat din PNL pentru că a fost dat afară după ce l-a criticat pe președintele Iohannis. „Noi, liberalii din Forța Dreptei, am luat această decizie după hotărârea Biroului Executiv de excludere a mea din Partidul Național Liberal, pentru că am criticat președintele Iohannis și conducerea PNL aflată la putere. În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună.”

RECOMANDAREA AUTORULUI