Tensiunile escaladează în Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite au atacat și capturat două petroliere sub pavilion iranian

În cursul zilei de vineri, Marina americană a atacat și ulterior a preluat controlul a două petroliere sub pavilion iranian în timp ce acestea încercau să intre într-un port din Golful Oman, scrie Washington Post. Acest incident vine după o noapte de confruntări violente în Strâmtoarea Ormuz și pune sub semnul întrebării stabilitatea armistițiului fragil convenit în luna aprilie.

Potrivit informațiilor furnizate de CENTCOM, un avion F-18 a tras cu muniție de precizie în coșurile de evacuare ale celor două nave pentru a le dezafecta motoarele, fără a le scufunda. Cu doar o zi înainte de acest eveniment, navele de război americane și forțele iraniene au avut un schimb direct de focuri în Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, deși ambele părți se acuză reciproc de încălcarea acordului, președintele american afirmă că armistițiul rămâne în continuare în vigoare, iar confruntările care au avut loc în ultimul timp sunt doar un „flic-flac” menit să descurajeze provocările.

Iranul spune că SUA apelează la „tactici de presiune grosolane”

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a precizat, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „de fiecare dată când o soluție diplomatică este pe masă, SUA optează pentru o aventură militară nechibzuită. Este o tactică de presiune grosolană?”.

Comandamentul Central a declarat că blocada sa, care împiedică orice nave să intre sau să iasă din porturile iraniene, rămâne pe deplin în vigoare. Acesta a precizat că peste 70 de petroliere sunt împiedicate să se apropie de porturile iraniene, cu o capacitate de a transporta peste 166 de milioane de barili de petrol în valoare de peste 13 miliarde de dolari.

