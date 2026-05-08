Donald Trump anunță trei zile de armistițiu între Ucraina și Rusia și un schimb masiv de prizonieri: „Cererea a fost făcută direct de mine”
Președintele Statelor Unite a anunțat vineri, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, instituirea unui armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina, care urmează să aibă loc între 9 și 11 mai.

Pe lângă încetarea ostilităților pe front timp de trei zile, acordul mediat de Donald Trump include și un schimb major de prizonieri, respectiv 1.000 de persoane de fiecare parte. Cu ocazia acestui anunț, liderul american a descris această pauză ca fiind, speră el, „începutul sfârșitului unui război foarte lung și sângeros”.

Acest anunț a venit după ce, în prealabil, Donald Trump și Vladimir Putin au avut o conversație telefonică pe 30 aprilie, în urma căreia liderul rus a propus o inițiativă de încetare a focului cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Victoriei în Rusia.

„Am plăcerea să anunț că va exista o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea în Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceștia au fost o parte importantă a celui de-al Doilea Război Mondial. Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare și, de asemenea, un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această cerere a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sper că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu purtat. Discuțiile continuă pentru încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace, și ne apropiem din ce în ce mai mult pe zi ce trece”, a scris președintele american pe Truth Social.

