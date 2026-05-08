Viorica Dăncilă: „Trebui să avem cât mai repede un Guvern plin, pentru că Guvernul de acum are doar rol de administrare"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, fost premier, a vorbit despre faptul că Guvernul de acum are doar rol de administrare.  Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Viorica Dăncilă: „Cum suntem priviți noi, românii, pentru niște oameni care efectiv… Unul se ține de scaunul acela și nu vrea să-i dea drumul, celălalt îl atacă pe fostul lui partener de până acum.”

Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre faptul că Guvernul de acum are doar rol de administrare. Aceasta spune că ceea ce se întâmplă acum cu Guvernul este doar un circ ieftin care va afecta imaginea României. Fostul premier afirmă că Guvernul Bolojan a fost unul dezastruos. Totuși, acest lucru nu justifică faptul că România ia decizii rele de 6 ani de zile, explică Dăncilă.

„Pe mine, ca cetățean neregimentat politic, mă interesează ceea ce fac pentru țară. Mă interesează că în momentele în care ar trebui să avem cât mai repede un guvern plin, pentru că guvernul de acum are doar rol de administrare. Nu poate da ordonanțe, nu poate să aibă discuții care să fie dublate de încredere cu parteneri externi. Suntem într-o situație în care fiecare țară se gândește la economia din țara respectivă. Se gândește să își găsească noi surse pentru țiței, pentru energie. Noi nici măcar nu avem discuții să păstrăm aceste lucruri. Văd o lipsă de viziune totală. Oamenii aceștia se ceartă și vin și spun: Am găsit acolo acest lucru, l-am schimbat pe celălalt. Păi, asta e politica pe care o vrem noi? Foarte bine, a făcut o schimbare. Asta nu e un merit. Vedem că toți au aceste numiri care ridică numeroase semne de întrebare. Să îndemne, să ducă acele lucruri către instituțiile abilitate. Dar pe noi ne interesează ceea ce fac pentru țară și pentru români. Ceea ce fac acum e doar un circ, un circ ieftin care ne costă pe noi toți. Gândiți-vă că tot ceea ce se întâmplă acum este preluat de toate ambasadele din România și trimis către țările lor. Cum este imaginea României? Ce imagini au cei care au plecat în afara granițelor țării? Ce imagini au cei care fac vizite în afară? Cum suntem priviți noi, românii, pentru niște oameni care efectiv… Unul se ține de scaunul acela și nu vrea să-i dea drumul, celălalt îl atacă pe fostul lui partener până acum. Trebuie să avem în imagine un lucru, faptul că toți au luat aceste decizii. Că acum s-au scindat. M-aș gândi la mai multă înțelepciune din partea lor, pentru că ei au depus un jurământ cu mâna pe Constituție, că vor respecta Constituția și vor lupta pentru bunăstarea românilor. Nu numai că nu au luptat, au luptat ca să o ducă românii mai rău. A fost un guvern dezastruos, dar asta nu duce în derizoriu faptul că de 6 ani de zile, România a luat numai decizii rele. Și îmi motivez această afirmație cu un exemplu. Dacă în 2019, pe 31 octombrie, când am plecat de la guvernare, datoria publică era de 373 de miliarde de lei, pe 30 de ani. Eu am scăzut datoria publică de la 37% la 34% din PIB. Nu am vândut nimic, am cumpărat pentru România.”, a declarat fostul premier.

