Ciprian Ciucu a semnat contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova

Ciprian Ciucu a semnat contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în Rahova. Primarul Capitalei explicat că principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost complexitatea interve aţiei şi faptul că antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrărilor.

„După mai multe încercări, am semnat, în sfârşit, contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova.

Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentaţi contractorului, vom discuta calendarul intervenţiei, şi după ce mă voi lămuri şi lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situaţia şi ceea ce urmează”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Ciprian Ciucu spune că „principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenţiei. Aantreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor”.

„Mulţumesc companiei Apolodor pentru că într-un final a acceptat şi asumat acest contract”, adăugat primarul.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice

Ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei.

