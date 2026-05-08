PSD promite „curățenie" generală. Toate numirile făcute de Ilie Bolojan vor fi anulate de noul guvern

PSD anunță că va invalida imediat numirile în funcții publice semnate de Ilie Bolojan și de miniștrii săi interimari. PSD acuză actuala conducere că profită de ultimele zile la putere pentru a-și instala apropiații și „pilele” în instituții-cheie.

Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Social-democrații transmit un mesaj dur pentru premierul demis: nicio decizie luată din interese personale sau politice nu va rămâne în picioare după instalarea noului Executiv.

„PSD denunță operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale. PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional,” se arată într-un comunicat transmis de PSD. 

Război total pentru funcțiile din stat

PSD critică dur calitatea oamenilor promovați de Bolojan în județe precum Neamț, Maramureș sau Vaslui. Social-democrații afirmă că în funcții importante au fost instalați „șoferi, muzicieni rock și cofetari”.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi.”

Acuzații de agățare de putere

O altă critică majoră adusă de PSD vizează moralitatea formațiunii PNL. Aceștia consideră inacceptabil faptul că Bolojan și miniștrii săi rămân în funcții, deși au anunțat că trec în opoziție.

„Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis „rămânerea în opoziție”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi.”

