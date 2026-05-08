Marco Rubio, omul care calmează apele după Donald Trump. Secretarul de stat se declară „un susținător puternic al NATO”

În cadrul întâlnirii bilaterale de vineri dintre Marco Rubio și Giorgia Meloni, secretarul de stat american s-a declarat „un susținător puternic al NATO”, pe fondul fricțiunilor politice dintre Statele Unite și aliații europeni.

După finalizarea discuțiilor, care au durat aproximativ 90 de minute, liderul italian le-a spus reporterilor că întâlnirea sa cu Marco Rubio a fost una „productivă” și „sinceră” „între două națiuni care înțeleg ambele cât de necesar este ca fiecare să își apere interesele naționale”. După cum a afirmat Giorgia Meloni, au existat dezacorduri cu privire la anumite aspecte.

Trump vrea să retragă trupele americane din mai multe țări europene, printre care și Italia

Întâlnirea lui Marco Rubio de dinainte cu ministrul de externe, Antonio Tajani, a avut loc pe fondul unor tensiuni crescânde între Roma și Washington, după ce Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife mai mari și a sugerat retragerea forțelor americane din Italia și Spania pe motiv că sprijinul european este insuficient pentru războiul său împotriva Iranului.

Rubio nu a vorbit de retragerea trupelor americane

Potrivit agenției de știri ANSA, Rubio a declarat că nu a ridicat problema retragerii trupelor direct cu Meloni, dar a adăugat că „unele țări europene… au refuzat să ne permită să folosim aceste baze într-o situație de urgență foarte gravă”, ceea ce „a creat unele riscuri inutile” pentru Statele Unite. În cele din urmă, însă, retragerea soldaților americani din bazele europene este „o decizie care trebuie luată de președinte”, a concluzionat Rubio.

Ministrul de externe italian încearcă să repare relațiile dintre cele două state

Tajani a subliniat importanța menținerii unei prezențe americane puternice în Europa. „Pentru noi, o prezență americană în Europa este importantă pentru a consolida NATO”, a spus el, adăugând că „un angajament ferm din partea europenilor este, de asemenea, important din acest punct de vedere, lucru pe care europenii îl fac deja”.

Atmosfera din timpul vizitei a fost considerabil mai caldă decât în ultimele săptămâni. Rubio a vorbit parțial în spaniolă în timpul întâlnirilor, glumind că limba este „foarte asemănătoare” cu italiana. De asemenea, a spus că a încercat să învețe el însuși italiana, dar i-a expirat abonamentul la aplicația care îl ajuta să învețe limbi străine și a renunțat.

Italia a promis că va ajuta SUA în gestionarea misiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Într-un efort de a împăca administrația de la Washington, ministrul de externe italian a promis intervenția Italiei în misiunile navale din Strâmtoarea Ormuz odată ce va fi instituit un armistițiu durabil între Statele Unite și Iran. Tajani se va alătura ministrului apărării, Guido Crosetto, pentru a informa Parlamentul italian săptămâna viitoare pe această temă – parlamentarii trebuie să aprobe orice desfășurare înainte ca navele militare italiene să poată părăsi portul.

