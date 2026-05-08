Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio, omul care calmează apele după Donald Trump. Secretarul de stat se declară „un susținător puternic al NATO”

Marco Rubio, omul care calmează apele după Donald Trump. Secretarul de stat se declară „un susținător puternic al NATO”

Marco Rubio, omul care calmează apele după Donald Trump. Secretarul de stat se declară „un susținător puternic al NATO”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul întâlnirii bilaterale de vineri dintre Marco Rubio și Giorgia Meloni, secretarul de stat american s-a declarat „un susținător puternic al NATO”, pe fondul fricțiunilor politice dintre Statele Unite și aliații europeni.

După finalizarea discuțiilor, care au durat aproximativ 90 de minute, liderul italian le-a spus reporterilor că întâlnirea sa cu Marco Rubio a fost una „productivă” și „sinceră” „între două națiuni care înțeleg ambele cât de necesar este ca fiecare să își apere interesele naționale”. După cum a afirmat Giorgia Meloni, au existat dezacorduri cu privire la anumite aspecte.

Trump vrea să retragă trupele americane din mai multe țări europene, printre care și Italia

Întâlnirea lui Marco Rubio de dinainte cu ministrul de externe, Antonio Tajani, a avut loc pe fondul unor tensiuni crescânde între Roma și Washington, după ce Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife mai mari și a sugerat retragerea forțelor americane din Italia și Spania pe motiv că sprijinul european este insuficient pentru războiul său împotriva Iranului.

Rubio nu a vorbit de retragerea trupelor americane

Potrivit agenției de știri ANSA, Rubio a declarat că nu a ridicat problema retragerii trupelor direct cu Meloni, dar a adăugat că „unele țări europene… au refuzat să ne permită să folosim aceste baze într-o situație de urgență foarte gravă”, ceea ce „a creat unele riscuri inutile” pentru Statele Unite. În cele din urmă, însă, retragerea soldaților americani din bazele europene este „o decizie care trebuie luată de președinte”, a concluzionat Rubio.

Ministrul de externe italian încearcă să repare relațiile dintre cele două state

Tajani a subliniat importanța menținerii unei prezențe americane puternice în Europa. „Pentru noi, o prezență americană în Europa este importantă pentru a consolida NATO”, a spus el, adăugând că „un angajament ferm din partea europenilor este, de asemenea, important din acest punct de vedere, lucru pe care europenii îl fac deja”.

Atmosfera din timpul vizitei a fost considerabil mai caldă decât în ultimele săptămâni. Rubio a vorbit parțial în spaniolă în timpul întâlnirilor, glumind că limba este „foarte asemănătoare” cu italiana. De asemenea, a spus că a încercat să învețe el însuși italiana, dar i-a expirat abonamentul la aplicația care îl ajuta să învețe limbi străine și a renunțat.

Italia a promis că va ajuta SUA în gestionarea misiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Într-un efort de a împăca administrația de la Washington, ministrul de externe italian a promis intervenția Italiei în misiunile navale din Strâmtoarea Ormuz odată ce va fi instituit un armistițiu durabil între Statele Unite și Iran. Tajani se va alătura ministrului apărării, Guido Crosetto, pentru a informa Parlamentul italian săptămâna viitoare pe această temă – parlamentarii trebuie să aprobe orice desfășurare înainte ca navele militare italiene să poată părăsi portul.

Recomandările autorului:

Incendiu de proporții lângă centrala Cernobîl. Focul se extinde rapid, iar operațiunile de stingere sunt îngreunate de minele lăsate de ruși

Polonia și România, țările care iau cei mai mulți bani prin SAFE. Polonia bagă miliarde în industria sa, România în cea a Germaniei și a Franței

Cumnatul premierului Péter Magyar renunță la postul de ministru al Justiției în Ungaria după ce nominalizarea sa a produs un scandal uriaș

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe