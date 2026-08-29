Andreea Esca a împlinit vârsta de 54 de ani, în data de 29 august 2026. La miezul nopții, fiica ei, Alexia Eram, a publicat o serie de imagini memorabile cu prezentatoarea de la Pro TV din primii ani de televiziune. În dreptul imaginilor, fosta concurentă de la America Express a notat un mesaj emoționant.

Alexia Eram a publicat mai multe imagini cu Andreea Esca din primii ani de televiziune. De altfel, a încărcat și fotografii alături de ea, în diverse momente. În dreptul imaginilor, fosta concurentă de la America Express a notat un mesaj cu totul emoționant. Ea i-a mulțumit pentru felul în care a crescut-o și pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor. Alexia și-a descris mama drept „cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare” și i-a spus că o iubește.

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„La mulți ani celei mai bune Fecioare (n.r. referire la zodie) și celei mai bune mame! Cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare! ❤️

Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și faci pentru mine, pentru că ai fost mereu acolo și pentru tot ce ne-ai învățat. Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai crescut și pentru omul care sunt astăzi datorită ție si a lui papa. Te iubesc MAMA❤️”, a notat Alexia Eram pe Instagram.

Andreea Esca și-a dedicat aniversarea unei campanii pentru femeile din Porumbacu de Sus

În această zi, Andreea Esca și-a dedicat aniversarea unei campanii pentru femeile din Porumbacu de Sus. Prezentatoarea TV a adus în comunitate unitatea mobilă a Fundației Renașterea. Femeile din zonă au putut face gratuit mamografii.

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești. Activează la Pro TV de la lansarea postului în România, în 1995. La 23 de ani, prezenta deja principalul jurnal de știri. A devenit rapid una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România. Este căsătorită cu Alexandre Eram din 2000 și au împreună doi copii, Alexia și Aris Eram.

Sursă foto: Instagram Alexia Eram, Facebook Andreea Esca