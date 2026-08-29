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Contractul auto se schimbă. Ce trebuie să verifice românii înainte să cumpere o mașină second-hand

Contractul auto se schimbă. Ce trebuie să verifice românii înainte să cumpere o mașină second-hand
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Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea mașinilor în România are un nou model. Formularul aduce modificări importante pentru cumpărători, inclusiv în ceea ce privește situația fiscală și termenul pentru transcrierea dreptului de proprietate. Noul document este adaptat și pentru mașinile electrice și noile acte de identitate.

Noul formular este valabil din august 2026

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport a fost actualizat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne.

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Noul document, denumit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – Model 2026 ITL 054”, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026 și înlocuiește formularul utilizat până acum, introdus în 2016.

Printre principalele modificări se numără introducerea unei secțiuni privind situația fiscală a cumpărătorului, actualizarea termenului pentru transcrierea proprietății și adaptarea formularului la caracteristicile vehiculelor electrice și la noile tipuri de acte de identitate.

Foto: colaj Shutterstock

Și cumpărătorul trebuie să fie cu taxele la zi

Una dintre cele mai importante modificări vizează situația fiscală a cumpărătorului.

Noul formular conține o rubrică destinată verificării obligațiilor fiscale locale ale persoanei care achiziționează mașina. Modificarea vine după schimbările aduse Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026.

Începând din 25 februarie 2026, la vânzarea unui mijloc de transport, și cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are obligații fiscale locale neachitate.

Dovada poate fi făcută prin certificatul de atestare fiscală sau, în anumite situații, prin verificarea electronică a obligațiilor fiscale.

Lipsa dovezii necesare poate atrage nulitatea de drept a contractului, potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală.

  • la o tranzacție auto trebuie verificate situațiile fiscale ale ambelor părți. Vânzătorul trebuie să fie în regulă în ceea ce privește obligațiile aferente vehiculului, iar cumpărătorul trebuie să îndeplinească, la rândul său, condițiile fiscale prevăzute de lege.

Cumpărătorul are 90 de zile pentru transcriere

Noul model de contract menționează explicit că dobânditorul trebuie să solicite transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului în termen de 90 de zile.

Este important de precizat că ordinul publicat în august 2026 nu a introdus acest termen. Formularul a fost doar actualizat pentru a corespunde legislației rutiere aflate deja în vigoare.

Modelul anterior, introdus în 2016, continua să indice un termen de 30 de zile, deși legislația rutieră stabilise ulterior perioada de 90 de zile.

Ce se întâmplă dacă mașina nu este transcrisă la timp

Termenul de 90 de zile nu este doar o formalitate trecută în contract.

Dacă noul proprietar nu solicită transcrierea dreptului de proprietate în intervalul prevăzut de lege, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la efectuarea transcrierii.

De aceea, după cumpărarea mașinii, noul proprietar trebuie să se asigure că finalizează procedura în termenul legal.

Ce trebuie să știe cei care cumpără o mașină second-hand

Pentru cumpărători, schimbările înseamnă că tranzacția auto presupune verificări suplimentare. Înainte de finalizarea vânzării, trebuie acordată atenție atât situației fiscale a vânzătorului și a vehiculului, cât și situației fiscale a cumpărătorului. După achiziție, noul proprietar trebuie să țină cont de termenul de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate.

Noul formular ITL 054 înlocuiește modelul utilizat din 2016 și este documentul tipizat folosit pentru transferul proprietății asupra unui vehicul.

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