Românul în vârstă de 19 ani care, în vara anului trecut, a fost principalul agresor al cetățeanului nepalez care lucra ca livrator în Cluj-Napoca, a primit o condamnare la nouă ani de închisoare cu executare, în regim de detenție, pentru tentativă de omor și tâlhărie calificată. Ceilalți doi bărbați care, la data de 26 august 2025, au participat la agresiunile împotriva curierului nepalez au primit, de asemenea, pedepse cu închisoarea. Unul dintre ei a fost condamnat la doi ani și 10 luni cu executare, în timp ce celălalt s-a ales cu doi ani și patru luni cu suspendare.

Inculpații trebuie să plătească daune morale de 25.000 de euro pentru agresiunile comise

Cei trei inculpați au vârste cuprinse între 19 și 25 de ani și sunt cetățeni români, absolvenți de opt clase. Instanța de fond i-a obligat pe doi dintre agresori să-i plătească victimei, în solidar, 25.000 de euro cu titlul de daune morale, la care se adaugă dobânda legală.

Totodată, pe latura civilă, instanța a admis acțiunea formulată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj și i-a obligat pe doi dintre inculpați la plata, tot în solidar, a 113.064 de lei cu titlul de daune materiale, plus dobânda legală până la achitarea integrală.

Livratorul nepalez agresat de cei trei români în Cluj-Napoca a rămas cu sechele grave în urma incidentului

În urma agresiunii petrecute pe 26 august 2025, în jurul orei 23:20, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca, livratorul din Nepal a ajuns în comă la spital cu leziuni traumatice la nivel cranio-cerebral. Sora acestuia a declarat, în fața instanței, că fratele ei a rămas cu sechele neurologice, care îi afectează vederea, fără posibilitatea de a se recupera complet.

Mai mult decât atât, în timpul audierii, instanța a observat că persoana vătămată avea probleme de vedere și că nu își putea folosi, în mod corespunzător, brațul stâng. Astfel, instanța a concluzionat că persoana vătămată este incapabilă să muncească.

Hotărârea Tribunalului Cluj a fost deja contestată de inculpați la Curtea de Apel Cluj

Hotărârea Tribunalului Cluj, pronunțată la data de 3 iulie 2026, nu este definitivă. De altfel, aceasta a fost deja contestată de cei trei inculpați la Curtea de Apel Cluj, unde primul termen de judecată a fost fixat pe 30 septembrie 2026.