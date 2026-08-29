Un accident rutier produs pe DN 7, în județul Dâmbovița, a degenerat într-o confruntare între rudele celor implicați. Polițiștii au fost nevoiți să folosească armele din dotare și au tras două focuri de avertisment pentru a opri conflictul. În urma scandalului, doi tineri au fost arestați preventiv.

Trei persoane au fost rănite în urma impactului

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Incidentul a avut loc în seara de 21 august, în jurul orei 21:15, pe DN 7, în localitatea Crângurile.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, o femeie în vârstă de 36 de ani, din Valea Mare, aflată la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu o căruță condusă de un bărbat de 44 de ani, din județul Argeș.

În urma impactului, atât șoferița, cât și căruțașul și o femeie de 41 de ani care se afla în atelaj au suferit răni.

Rudele celor implicați s-au luat la bătaie

După producerea accidentului, la fața locului au venit rudele celor doi conducători implicați în eveniment.

Familia șoferiței a susținut că aceasta nu ar fi vinovată pentru producerea accidentului, în timp ce apropiații căruțașului au intervenit în apărarea acestuia. Discuțiile au degenerat rapid, iar cele două grupuri au ajuns să se lovească reciproc. În timpul conflictului, rudele căruțașului au provocat și distrugeri autoturismului implicat în accident.

Polițiștii au tras focuri de armă. Doi tineri au ajuns în arest preventiv

Pentru a opri scandalul și a restabili ordinea, agenții aflați la fața locului au fost nevoiți să recurgă la armamentul din dotare.

„Pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii și siguranței publice, polițiștii au utilizat armamentul din dotare, efectuând două focuri de avertisment în plan vertical, fără a rezulta victime omenești sau alte pagube”, informează oficialii Poliției județene Dâmbovița.

Cele două focuri au fost trase în plan vertical și nu au fost raportate victime sau alte pagube provocate de folosirea armamentului. În urma violențelor, polițiștii au identificat doi tineri, de 19 și 22 de ani, ambii membri ai familiei căruțașului.

Cei doi au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor preventivă. Tinerii sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi amenințat-o pe șoferița implicată în accident, spunându-i că o vor ucide.