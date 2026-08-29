Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz care transporta participanți la o conferință religioasă s-a ciocnit frontal cu un camion, în apropiere de orașul Chivhu. Șapte oameni au fost răniți.

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Accidentul s-a produs în apropiere de Chivhu

Accidentul a avut loc în seara zilei de 28 august, în jurul orei locale 20.30, în apropiere de Chivhu, la aproximativ 140 de kilometri sud de capitala Harare.

Potrivit poliției din Zimbabwe, camionul, înmatriculat în străinătate, încerca să depășească un alt vehicul în momentul în care s-a ciocnit frontal cu microbuzul.

Microbuzul transporta persoane care mergeau la o conferință religioasă. În urma impactului, cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite.

Microbuzul a fost distrus în urma impactului

Imagini distribuite pe rețelele sociale de postul public ZBC arată microbuzul grav avariat și cuprins de flăcări, rămânând aproape complet carbonizat. Camionul a fost proiectat pe partea opusă a drumului.

Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Accidentele rutiere grave sunt frecvente în Zimbabwe

Zimbabwe se confruntă de ani de zile cu numeroase accidente rutiere grave. Starea proastă a infrastructurii este una dintre probleme, multe drumuri fiind afectate de gropi după ani de investiții insuficiente și neglijare.

Și microbuzele private, cunoscute local sub denumirea de „kombi”, sunt o parte importantă a transportului de zi cu zi. Acestea sunt însă criticate frecvent pentru supraaglomerare.

În aprilie, cel puțin 18 persoane au murit după ce un microbuz a luat foc pe o șosea din sudul țării. Tot în aceeași lună, o femeie și cei cinci copii ai săi au murit după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion pe o altă șosea care leagă Zimbabwe de Africa de Sud.