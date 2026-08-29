Guvernul a aprobat bugetul pentru programul care aduce în instituțiile de învățământ lapte, corn și fructe pentru elevi. În acest sens, bugetul alocat este de peste 800 de milioane de lei pentru produsele aferente anului școlar 2026-2027.

Peste 1,8 milioane de elevi și preșcolari vor primi gratuit lapte, fructe, legume și produse de panificație în anul școlar 2026-2027. Guvernul a alocat pentru program 802,4 milioane de lei. Cea mai mare parte, peste 376 de milioane de lei, este destinată laptelui și produselor lactate.

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Programul va ajunge la 1.864.474 de preșcolari și elevi în anul școlar 2026-2027. Din această sumă, 89,1 milioane de lei vin de la Uniunea Europeană, iar 713,3 milioane de lei sunt asigurate de România, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru distribuirea gratuită a laptelui și produselor lactate au fost alocate 376,2 milioane de lei. Alte 37,3 milioane de lei sunt destinate măsurilor educative asociate programului.

Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe

„În ședința de Guvern din data de 28 august 2026, a fost aprobată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru anul școlar 2026-2027.

Actul normativ asigură continuitatea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și stabilește detaliile financiare și logistice pentru anul școlar 2026-2027, adresându-se unui număr total de 1.864.474 preșcolari și elevi. Astfel, a fost stabilit bugetul total pentru anul școlar 2026-2027, respectiv suma de 802.447.000 lei (aproximativ 157,4 milioane euro).

Sursele de finanțare sunt defalcate după cum urmează:

Ajutor financiar UE: 89.100.000 lei (inclusiv 1.615.000 lei pentru evaluarea programului).

Ajutor financiar național: 713.347.000 lei.

Alocarea fondurilor pe categorii de produse și măsuri educative:

Lapte și produse lactate: 376.214.000 lei pentru distribuție gratuită + 37.289.000 lei pentru măsuri educative aferente.

Produse de panificație (corn/baton/biscuiți/covrigei): 242.307.000 lei.

Fructe și legume: 107.393.000 lei + 37.289.000 lei pentru măsuri educative aferente.

Evaluarea programului: 1.955.000 lei.

Bugetul a fost creionat pe baza numărului total de beneficiari (1,86 milioane de elevi și preșcolari), a limitei valorii zilnice per elev și a numărului de zile de distribuție corelat cu structura anului școlar 2026-2027.

Pentru implementarea Programului au fost defalcate sumele repartizate definitiv României prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/873, atât pentru anul școlar 2026-2027, cât și ajustările pentru anul școlar 2025-2026 (care includ suplimentări față de repartizarea inițială pentru fructe și lapte), în valoare de 366.978 euro”, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ