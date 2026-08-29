Primăria Capitalei scoate la licitație un contract de peste 63 de milioane de lei, fără TVA, pentru amenajarea malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și Podul Izvor. Proiectul prevede și reconstruirea Podului Calicilor. Malurile vor fi transformate în zone de promenadă și vor include spații pentru terase.
Primăria Capitalei va reconstrui Podul Calicilor și va moderniza malurile Dâmboviței între Piața Unirii și Podul Izvor. Contractul are o valoare de 63,96 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările vor dura 18 luni. Podul va deveni o legătură pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli. Malurile Dâmboviței vor avea zone de promenadă, zone speciale de belvedere, spații verzi și mobilier urban nou. Pista de biciclete și iluminatul public vor fi, de asemenea, modernizate.
Primăria Municipiului București a încărcat și o serie de imagini generate în model tridimensional aferente zonei în care vor avea loc lucrările.
„Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor! Am scos la licitație lucrările de amenajare! Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata este de 18 luni. Lucrările sunt împărțite în două obiective:
De asemenea, primăria a mai menționat faptul că termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, ora 15.00. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț. Totodată, primarul general Ciprian Ciucu a deblocat proiectul în aprilie, când a semnat autorizațiile de construire.
Podul Calicilor era, în urmă cu aproximativ două secole, una dintre principalele căi de acces în București. La acea vreme, termenul „pod” desemna un drum pavat cu bârne de lemn. Ulterior, artera a primit numele Drumul Craiovei, iar din 1877 a devenit Calea Rahovei, în memoria victoriei armatei române la Rahova. Vechiul pod fusese demolat în anii 1930.
Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului București