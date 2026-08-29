Primăria Capitalei scoate la licitație un contract de peste 63 de milioane de lei, fără TVA, pentru amenajarea malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și Podul Izvor. Proiectul prevede și reconstruirea Podului Calicilor. Malurile vor fi transformate în zone de promenadă și vor include spații pentru terase.

Primăria Capitalei va reconstrui Podul Calicilor și va moderniza malurile Dâmboviței între Piața Unirii și Podul Izvor. Contractul are o valoare de 63,96 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările vor dura 18 luni. Podul va deveni o legătură pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli. Malurile Dâmboviței vor avea zone de promenadă, zone speciale de belvedere, spații verzi și mobilier urban nou. Pista de biciclete și iluminatul public vor fi, de asemenea, modernizate.

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Primăria Municipiului București a încărcat și o serie de imagini generate în model tridimensional aferente zonei în care vor avea loc lucrările.

Primăria Capitalei anunță noi lucrări de peste 63 de milioane de lei

„Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor! Am scos la licitație lucrările de amenajare! Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata este de 18 luni. Lucrările sunt împărțite în două obiective:

Podul Calicilor

Podul de peste Dâmbovița va fi reconstruit de la zero.

El va face legătura pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli (zona Palatului de Justiție și Bisericii Domnița Bălașa).

Va avea 32 m lungime și 23 m lățime, cadru metalic, deck din lemn de stejar și balustradă din sticlă securizată.

Malurile Dâmboviței (Piața Unirii – Podul Izvor)

Înseamnă 11.000 mp de-a lungul râului.

Vom extinde trotuarul prin platforme pietonale în consolă, suspendate la circa 2 metri deasupra apei.

Vom face o platformă specială de belvedere la Izvor și treceri de pietoni direct pe poduri.

Vom reabilita debarcaderul și podul pietonal existent.

Vom reconfigura pista de biciclete (1,2 m lățime) și vom separa complet mașinile de pietoni și bicicliști prin bolarzi.

Vom reface spațiile verzi, vegetația existentă va fi păstrată și completată,

Vom monta mobilier urban nou (bănci, suporturi de biciclete, coșuri) și vom moderniza iluminatul public cu tehnologie LED.

Întregul spațiu va fi complet accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități”, anunță Primăria Municipiului București pe Facebook.

De asemenea, primăria a mai menționat faptul că termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, ora 15.00. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț. Totodată, primarul general Ciprian Ciucu a deblocat proiectul în aprilie, când a semnat autorizațiile de construire.

Podul Calicilor, o principală cale de acces în București

Podul Calicilor era, în urmă cu aproximativ două secole, una dintre principalele căi de acces în București. La acea vreme, termenul „pod” desemna un drum pavat cu bârne de lemn. Ulterior, artera a primit numele Drumul Craiovei, iar din 1877 a devenit Calea Rahovei, în memoria victoriei armatei române la Rahova. Vechiul pod fusese demolat în anii 1930.

Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului București