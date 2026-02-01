Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026

01 feb. 2026, 07:45, Actualitate
Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca, este un tânăr care a ajuns constant în atenția publicului nu neapărat prin numele de familie, cât mai ales pentru alegerile personale făcute, unele care l-au scos din tiparele clasice. A studiat la unul dintre cele mai stricte licee din România, iar acum s-a înscris la poate cel mai urărit concurs de tip reality-show.

Toate acestea arată că avem de-a face cu o fire nonconformistă, dar care combină perfect disciplina cu dorința de afirmare pe cont propriu, după cum remarcă și CANCAN.RO.

Câte clase are Aris Eram

Fiul Andreei Esca și al afaceristului Alexandre Eram s-a născut la 24 iulie 2003. A fost îndrumat încă din primii ani de școală spre o educație aleasă, atât el, cât și sora lui, Alexia, urmând cursurile unei școli de elită, Liceul Francez „Anna de Noailles”. Instituția este recunoscută pentru rigorile academice și disciplina strictă impuse elevilor.

Aris a mers la „Anna de Noailles” din clasa I-a până într-a XII-a, finalizând studiile liceale conform curriculei internaționale. Într-un asemenea mediu competitiv, regulile erau clare: sancțiuni pentru absențe, întârzieri sau abateri disciplinare, iar toate acestea au contribuit la formarea unui caracter puternic.

Dar, chiar și așa, parcursul său educațional nu a fost lipsit de incidente, remarcă sursa citată. De exemplu, în liceu, el a fost exmatriculat temporar, o sancțiune prevăzută în regulamentul intern al școlii. Se pare că, după un scandal care a avut loc acolo, Aris Eram a fost suspendat pentru o săptămână, o măsur severă, dar care nu a afectat finalizarea studiilor.

„Aveam un spray cu piper…”

„E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră.

Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”, a povestit Aris.

Ulterior, după liceu, Aris Eram a mers să studieze domeniul afacerilor în Barcelona.

Înscrierea la Survivor 2026

Dincolo de școală și educația primită, fiul Andreei Esca are și o latură artistică, mai puțin cunoscută, fiind pasionat de muzică.

Împreună cu sora sa, Alexia, s-a înscris și la Asia Express, unde cei doi au prins marea finală. Adaptat condițiilor de stres și pregătit să facă față unor provocări extreme, nu a ezitat când a fost vorba să participe la Survivor 2026.

Aleargă și luptă în concursul transmis de Antena 1, deși mama sa este una figurile emblematice ale postului rival, Pro TV.

Aris Eram a veni la Survivor 2026 pentru că este atras de competițiile dure, testarea limitelor fizice și psihice.

