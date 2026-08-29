Vladimir Putin a testat oficial noul model Volga K50, un SUV premium produs în Rusia, realizat integral pe o platformă tehnologică din China, în timpul unei vizite la complexul auto din Nijni Novgorod, unde este produs acest model.

Vladimir Putin a condus K50 de la o hală de producție la alta, având alături o reprezentantă a companiei. La un moment dat, după ce oamenii din fața mașinii s-au retras, liderul rus a glumit că probabil „s-au speriat” văzând un șofer începător la volan.

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Președintele rus a urcat la volanul noului model de Volga pentru un test-drive oficial, ceea ce a dus la o mediatizare intensă în presa de stat din Rusia pentru a promova renașterea brandurilor auto din perioada sovietică. Aflat la volan, Putin a declarat că postura la volan este „foarte confortabilă”, iar mașina este ușor de manevrat.

Din cauza sancțiunilor occidentale, Rusia s-a orientat masiv către parteneriate cu producători din China pentru a reporni fabricile auto abandonate de mărcile europene.

Noul Volga K50 este o versiune rebranduită a SUV-ului chinezesc Geely Monjaro și este echipată cu un motor pe benzină de 2 litri ce dezvoltă 238 de cai putere. Cutia de viteze este una automată clasică cu 8 trepte și sistem de tracțiune integrală. la Exterior, diferența față de modelul chinezesc Geely Monjaro este dată de grila frontală reproiectată cu sigla tradițională a mărcii Volga.

Spre deosebire de vechile modele rusești, care erau rudimentare, noul model are un interior modernizat, sisteme de asistență digitale de ultimă generație și finisaje de înaltă calitate. la interior scaunele sunt tapițate cu piele ecologică, încălzire în volan, încălzire, ventilație și masaj în scaune, climă pe trei zone, plafon panoramic, iluminare ambientală și un sistem audio premium cu 12 difuzoare. În ceea ce privește sistemele de siguranță, mașina este dotată cu pilot automat adaptiv, frânare de urgență automată, asistent pentru menținerea benzii și camere 360 de grade.

Pe piața din Rusia, noul model are un preț care începe de la aproximativ 43.000 de euro, deși poate fi achiziționată de ruși cu reduceri de până la 37.400 de euro prin intermediul unor programe finanțate de stat.