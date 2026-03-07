Prima pagină » Diverse » Showbiz » Blocați în Dubai din cauza războiului, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au întors în România

Blocați în Dubai din cauza războiului, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au întors în România

07 mart. 2026, 14:07, Showbiz
Blocați în Dubai din cauza războiului, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au întors în România

Iustina și Cornel Luchian, alături de fiica lor de un an și cinci luni, au reușit să plece din Dubai după ce traficul aerian a fost suspendat în contextul atacurilor din regiune.

Iustina și Cornel au fost înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă s-au descurcat singuri

Iustina și Cornel Luchian, foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”, sezonul 8, au revenit în București sâmbătă dimineața, după ce au rămas blocați în Dubai din cauza suspendării zborurilor provocate de tensiunile militare din Orientul Mijlociu. Cei doi erau însoțiți de fiica lor, Ivana, în vârstă de un an și cinci luni.

Tinerii au povestit că au fost nevoiți să se descurce singuri și că doar vineri seara au primit un telefon de la Consulatul României.

„Doar biletele au fost 4.000 de euro”, a declarat Iustina Luchian, subliniind că în Dubai mai mulți români cu copii se aflau în situații similare, conform Antena 3 CNN.

Cornel a completat: „Foarte greu, foarte greu, dar bine că a trecut, totul e bine acum, nu a pățit nimeni nimic. În sfârșit, s-a terminat cu bine! Asta e important”.

„Sunt foarte mulți români cu copii rămași acolo”

Cei doi erau înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă contactul oficialilor a venit abia după ce aceștia au reușit să facă totul pe cont propriu.

„Aseară, chiar înainte să plecăm ne-au sunat, au zis că au ajuns și la noi cu telefonul să ne sune, ne-au sunat și au spus că, dacă nu rezolvăm în noaptea asta, azi, ne auzim din nou. Dar am reușit să venim”, a explicat Cornel Luchian.

Iustina a precizat: „Însă, trebuia să plecăm din Oman, ne-au spus deja: 12 ore – pe drum, cu vamă, cu tot și nu, eu nu am vrut să plec așa pe drum: însărcinată și cu cea mică. Am așteptat totuși să găsim un zbor spre București”.

Tinerii au mai afirmat că nu erau singurii români afectați: „Și nu eram doar noi singurii cu copil. Sunt foarte mulți români cu copii rămași acolo”, a spus Iustina, menționând că mai mulți prieteni încă așteptau să se întoarcă în țară, după ce zborurile programate li s-au anulat.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
De ce te simți obosit chiar și atunci când nu faci nimic? Explicația neurologică pentru epuizarea „invizibilă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe