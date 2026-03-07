Iustina și Cornel Luchian, alături de fiica lor de un an și cinci luni, au reușit să plece din Dubai după ce traficul aerian a fost suspendat în contextul atacurilor din regiune.

Iustina și Cornel au fost înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă s-au descurcat singuri

Iustina și Cornel Luchian, foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”, sezonul 8, au revenit în București sâmbătă dimineața, după ce au rămas blocați în Dubai din cauza suspendării zborurilor provocate de tensiunile militare din Orientul Mijlociu. Cei doi erau însoțiți de fiica lor, Ivana, în vârstă de un an și cinci luni.

Tinerii au povestit că au fost nevoiți să se descurce singuri și că doar vineri seara au primit un telefon de la Consulatul României.

„Doar biletele au fost 4.000 de euro”, a declarat Iustina Luchian, subliniind că în Dubai mai mulți români cu copii se aflau în situații similare, conform Antena 3 CNN.

Cornel a completat: „Foarte greu, foarte greu, dar bine că a trecut, totul e bine acum, nu a pățit nimeni nimic. În sfârșit, s-a terminat cu bine! Asta e important”.

„Sunt foarte mulți români cu copii rămași acolo”

Cei doi erau înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă contactul oficialilor a venit abia după ce aceștia au reușit să facă totul pe cont propriu.

„Aseară, chiar înainte să plecăm ne-au sunat, au zis că au ajuns și la noi cu telefonul să ne sune, ne-au sunat și au spus că, dacă nu rezolvăm în noaptea asta, azi, ne auzim din nou. Dar am reușit să venim”, a explicat Cornel Luchian.

Iustina a precizat: „Însă, trebuia să plecăm din Oman, ne-au spus deja: 12 ore – pe drum, cu vamă, cu tot și nu, eu nu am vrut să plec așa pe drum: însărcinată și cu cea mică. Am așteptat totuși să găsim un zbor spre București”.

Tinerii au mai afirmat că nu erau singurii români afectați: „Și nu eram doar noi singurii cu copil. Sunt foarte mulți români cu copii rămași acolo”, a spus Iustina, menționând că mai mulți prieteni încă așteptau să se întoarcă în țară, după ce zborurile programate li s-au anulat.

