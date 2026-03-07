Prima pagină » Știri externe » Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile

Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile

07 mart. 2026, 12:48, Știri externe
Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile

Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internațional de pasageri, prin care trec anual zeci de milioane de pasageri, a fost închis sâmbătă după o explozie puternică auzită deasupra pistei și interceptarea unei drone.

Cel mai aglomerat aeroport din lume și-a închis porțile

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat că incidentul face parte dintr-un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

Serviciul de presă al guvernului emirului a explicat că zborurile au fost oprite „din motive de siguranță a pasagerilor, a personalului și a echipajelor”.

Dubai International Airport este unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din lume, fiind principal punct de legătură pentru rutele dintre Europa, Asia și Africa.

Mii de zboruri afectate și restricționate în urma războiului dintre SUA, Israel și Iran

În ultimele zile, numeroase companii aeriene au suspendat sau modificat zboruri către mai multe destinații din Golf, după escaladarea războiului din Orientul Mijlociu.

Compania aeriană Emirates a anunțat suspendarea tuturor zborurilor către Dubai până la noi ordine, recomandând pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport.

De asemenea mai multe companii internaționale au anunțat anunțat anulări sau suspendări către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel și Qatar. IndiGo a oprit o parte din cursele internaționale care traversează spațiul aerian din Orientul Mijlociu.

Companii europene precum Air France, British Airways și Lufthansa au anulat la rândul loc mai multe zboruri către orașe din regiune, inclusiv Dubai, Tel Aviv, Beirut sau Amman.

Potrivit datelor din industrie, mii de zboruri au fost anulate sau întârziate în ultimele zile. Mai multe aeroporturi majore din Orientul Mijlociu au fost afectate de restricții sau închideri temporare ale spațiului aerian.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Oficialii guvernului ungar au ieșit la protest în Budapesta, în fața ambasadei Ucrainei
11:12
Oficialii guvernului ungar au ieșit la protest în Budapesta, în fața ambasadei Ucrainei
ECONOMIE Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
10:48
Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
ANUNȚ Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
10:12
Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
ANALIZA de 10 Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei
10:00
Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei
RĂZBOI Ucraina, sub un atac masiv și combinat al rușilor. Bombardamente în Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk și Odesa. Ce puțin 6 morți
09:51
Ucraina, sub un atac masiv și combinat al rușilor. Bombardamente în Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk și Odesa. Ce puțin 6 morți
FLASH NEWS Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian, după o săptămână de război și atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Ce zboruri au fost autorizate
09:16
Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian, după o săptămână de război și atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Ce zboruri au fost autorizate
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cercetătorii dezvăluie ce se întâmplă atunci când iei decizii în locul altora

Cele mai noi

Trimite acest link pe