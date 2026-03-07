Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile

Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internațional de pasageri, prin care trec anual zeci de milioane de pasageri, a fost închis sâmbătă după o explozie puternică auzită deasupra pistei și interceptarea unei drone.

Cel mai aglomerat aeroport din lume și-a închis porțile

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat că incidentul face parte dintr-un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

Serviciul de presă al guvernului emirului a explicat că zborurile au fost oprite „din motive de siguranță a pasagerilor, a personalului și a echipajelor”.

Dubai International Airport este unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din lume, fiind principal punct de legătură pentru rutele dintre Europa, Asia și Africa.

Mii de zboruri afectate și restricționate în urma războiului dintre SUA, Israel și Iran

În ultimele zile, numeroase companii aeriene au suspendat sau modificat zboruri către mai multe destinații din Golf, după escaladarea războiului din Orientul Mijlociu.

Compania aeriană Emirates a anunțat suspendarea tuturor zborurilor către Dubai până la noi ordine, recomandând pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport.

De asemenea mai multe companii internaționale au anunțat anunțat anulări sau suspendări către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel și Qatar. IndiGo a oprit o parte din cursele internaționale care traversează spațiul aerian din Orientul Mijlociu.

Companii europene precum Air France, British Airways și Lufthansa au anulat la rândul loc mai multe zboruri către orașe din regiune, inclusiv Dubai, Tel Aviv, Beirut sau Amman.

Potrivit datelor din industrie, mii de zboruri au fost anulate sau întârziate în ultimele zile. Mai multe aeroporturi majore din Orientul Mijlociu au fost afectate de restricții sau închideri temporare ale spațiului aerian.

