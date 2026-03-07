Nicuşor Dan a ridicat vocea la protestatarii care îi strigă în poarta de la Cotroceni „Justiţie, nu corupţie!” ca urmare a faptului că preşedintele a declarat recent că i se par interesante propunerile care i-au fost puse pe masă de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, cu privire la şefii DNA, ÎCCJ şi DIICOT, în ciuda opiniei activiştilor din spaţiul public.

Nicuşor Dan a mers să vorbească celor adunaţi în faţa Palatului Cotroceni şi chiar a avut o ieşire nervoasă în faţa acestora care îl acuză, prin protestul lor, că ar vrea să numească în nişte funcţii cheie anumiţi procurori a căror probitate morală este pusă la îndoială.

Printre aceia care îi bat obrazul preşedintelui se află şi susţinătorii lui tradiţionali, Angi Şerban şi Marian Rădună.

„Eu vin din societatea civilă. Am stat 20 de ani acolo. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf sau ce credeţi că mi s-a întâmplat??!!” le-a transmis preşedintele Nicuşor Dan, nervos, acelora care i-au spus că „aşteptările sunt mari” de la el.

Joi, în declaraţiile făcute în timpul vizitei de la Varşovia, şeful statului a spus că este în „complet dezacord” cu ceea ce se afirmă pe social media despre numirea procurorilor:

„Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media.

Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”.

Luni, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că i-a propus pe procurorii Cristina Chiriac, Viorel Cerbu și Codrin Miron pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT.

