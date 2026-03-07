Prima pagină » Știri politice » Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București, în cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Potrivit primelor informații, incidentul rutier a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei.

În cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit primelor informații, oficialul se afla la volan și nu ar fi acordat prioritate unui alt vehicul. În urma incidentului, două persoane din mașina de ridesharing, cea căreia nu i s-ar fi acordat prioritate, ar fi suferit răni ușoare.

Nu ar fi vorba despre un accident grav. Ministrul Finanțelor nu ar fi acordat prioritate vehiculului care opera în regim de ridesharing. În autoturismul respectiv se aflau două persoane. În urma incidentului rutier, cele două persoane au acuzat dureri. Au fost transportate la o unitate medicală din Capitală. La fața locului s-au deplasat polițiștii și fac cercetări, arată antena3.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto

