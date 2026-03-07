Noul sezon al Formulei 1 demarează duminică, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, cu un nou format cu 24 de curse în calendar, cu 11 echipe pe grila de start față de 10 în anii precedenți.

Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi pe Isack Hadjar (Red Bull).

Începe Formula 1! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică

George Russell a obţinut astfel al 8-a pole position din cariera sa la volanul Mercedesului său, care şi-a confirmat potenţialul pe circuitul australian.

Campionul mondial Lando Norris are inscripționat pe monopostul său numărul 1 pentru prima dată după ce a cucerit titlul în 2025 și a pus capăt dominației de patru ani la rând a lui Max Verstappen și a echipei sale Red Bull.

Apple, realizatorul producției F1 Movie, a preluat de la ESPN, care aparține de studiourile Walt Disney, drepturile exclusive ale transmisiei Formulei 1 pentru SUA

Cursa din 2025 a fost câștigată de britanicul Lando Norris (McLaren). Dacă McLaren se va impune din nou în acest an, campioana mondială de la constructori va egala recordul de victorii al lui Ferrari la Melbourne (14).

A 11-a echipă este Cadillac – cu Petrez și Bottas

Cadillac F1 va fi a 11-a echipă de pe grilă (s-a mărit numărul de echipe cu una) și va miza pe doi piloți experimentați în primul său sezon în Marele Circ: mexicanul Sergio „Checo” Perez și finlandezul Valtteri Bottas, ambii în vârstă de 36 de ani.

Botas a fost vicecampion de Formula 1 în 2019 și 2020, sub culorile Mercedes, în timp ce Perez s-a clasat la rândul său pe locul secund în 2023, cu Red Bull.

Sezonul 2026, care începe pe duminică, 8 martie, în Australia, va fi crucial pentru Ferrari, care urmărește un titlu mondial de aproape 20 de ani. Scuderia a terminat anul 2025 pe locul patru în campionatul constructorilor, cel mai slab rezultat din 2020.

Programul sezonului 2026 în Marele Circ

8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) + cursă de sprint

29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

12 aprilie: Marele Premiu al (Sakhir)

19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint

24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) + cursă de sprint

7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco

14 iunie: : Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona)

28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) + cursă de sprint

19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) + cursă de sprint

6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid)

26 septembrie: Marele Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore + cursă de sprint

25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi