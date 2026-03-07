Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm”

Pentru că Martie este Luna Femeii, ne-am propus să celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Una dintre cele mai sonore voci este cea a Dianei Şoşoacă, europarlamentar şi lider al SOS România.

Diana Şoşoacă este imaginea anului 2020, un an care a schimbat tot ce credeam că ştim despre drepturi şi libertăţi, în România. Vocea ei s-a ridicat desupra zgomotului cotidian, împotriva sistemului. Din stradă, vocea a ajuns în Parlamentul României şi mai târziu în Parlamentul European. Aceasta este, pe scurt, povestea liderei SOS care, dincolo de orice luptă politică sau ideologică dusă împotriva sistemului rămâne o femeie cu tristeţi, cu bucurii, cu dorinţe şi pasiuni.

Când nu se ia de piept cu jandarmii, nu e scoasă de forţele de ordine din Parlamentul European şi nu fugăreşte ziarişti prin Parlamentul României, Diana Şoşoacă rămâne o femeie sensibilă care spune despre sine că este posesoarea „celui mai plâns piept din lume”.

„Voi candida tot timpul. Indiferent că îmi vor interzice sau nu. Poţi să faci schimbări şi dacă nu eşti preşedinte. Pentru foarte mulţi români, eu sunt preşedintele României de 6 ani (…) Poporul român este un popor neiubit. Îmi amintesc când veneau oamenii după starea de urgenţă şi îmi spuneau: «luaţi-mă în braţe! şi se cuibăreau aici. Cred că e cel mai plâns piept din lume. Veneau mai ales femeile în vârstă şi plângeau şi-mi spuneau: «Dacă mă luaţi în braţe, o să simt şi eu că am pe cineva care mă apără»”, declară Diana Şoşoacă cu hotărâre.

Spune că iubeşte România şi pe români şi pentru acest lucru a fost capabilă să facă sacrificiul suprem: „Mi-am distrus familia”, ne mărturiseşte aceasta, într-un interviu realizat de Gândul.

A meritat să intre în viaţa politică?: „NU! Mi-am distrus familia, mi-am distrus copiii”

Diana Şoşoacă spune că nu i-a plăcut să intre în politică, ci a fost forţată.

„Nu mi-a plăcut să intru în politică. Am fost forţată să intru în politică. Este o politică misogină în România, din păcate și va fi foarte mulți ani de acum încolo. Pentru că educația este precară, în primul rând la bărbați, și asta ține de mame, pentru că mamele-și cresc foarte prost copiii.”

Dacă a meritat, aceasta este o cu totul altă poveste.

„Au, doamne, pentru mine, nu! Pentru mine, personal, pentru familia mea, nu! Am distrus-o total. A fost sacrificiul suprem pe care l-am făcut și pe care nu l-a făcut nimeni niciodată în politica românească. Mi-am distrus familia, mi-am distrus copiii, soțul meu a fost preluat de către servicii, am dormit în pat cu dușmanul”, mai povesteşte europarlamentara.

În ciuda a tot ceea ce s-ar putea crede, Diana Şoşoacă nu urăşte, pentru că vrea să păstreze numai lucrurile frumoase. Imediat, însă, îşi aminteşte că femeia din România, chiar şi în anul 2026, nu poate depăşi condiţia unui „oltenism patriarhal” în care este încadrată eminamente ca „sclavă, este slugă, este desconsiderată, este aruncată la stâlpul înfamiei, considerată doar o prostituată, un obiect de uz sexual”, apreciază aceasta în termeni foarte duri.

Mona Muscă este femeia politician pe care a admirat-o

Diana Şoşoacă este hotărâtă să schimbe lucrurile în politica românească, în special în ceea ce priveşte aspectele care ţin de maniera în care este perceput sexul feminin în politică şi în carieră.

Aceasta spune că inclusiv faptul că greutatea ei este departe de a fi una ideală, însă nu intenţionează să schimbe nimic, mai ales că a primit încurajări de la susţinători să-şi menţină greutatea pentru că altfel n-ar mai putea să sperie jandarmii.

Mona Muscă este exemplul său de femeie-politician veritabil, însă aceasta a fost nevoită să părăsească lumea politică din cauză că „n-a avut curajul şi forţa să-i înfrunte” pe aceia care „au atacat-o și au jignit-o și au insultat-o și au acuzat-o de tot felul de mizerii.”

„Mie poți să-mi zici orice, nicio problemă! Vrei să mă înjuri? Te înjur și eu 24h, de nu mă repet. România încă nu este pregătită să aibă o femeie președinte. Cumva, pe mine m-au asimilat, așa, o femeie bărbătoasă. Aţi văzut cum zic ei: mai bine prim-ministru… Păi să vă ferească Dumnezeu să fie prim-ministru!”, mai spune Şoşoacă cu hotărâre.

Diana Şoşoacă: „Pot fi și cea mai senzuală femeie din lumea asta atunci când iubesc”

Dincolo de imaginea de femeie luptătoare, gata să se ia de piept chiar şi cu forţele de ordine, Diana Şoşoacă spune despre sine că poate „fi cea mai senzuală femeie”.

Viaţa pe cont propriu a pus-o în situaţii diverse şi uneori extreme, iar ca să-şi întreţină familia a dat chiar şi meditaţii, pe lângă munca de avocat.

„Numai băieți am meditat. Şi-mi aduc aminte că erau foarte îndrăgostiți de mine. Eram așa 90-60-90, aveam 58 kg și 1,75 cm și nu știam cum naiba să-i fac să să învețe. Le spuneam: «Fii atent, vrei să vin cu tine la bairam să te lauzi? Atunci pui mâna și înveți!» Pot fi și cea mai senzuală femeie din lumea asta. Atunci când iubesc, copleșesc cu iubire. Dar toată iubirea mea în acest moment s-a dus. Am preluat-o din partea personală și o dăruiesc total acestei țări și acestui neam. Diana este și iubitoare, Diana te și pocnește, Diana îți face şi observație, Diana e și cea care se auto-pedepsește când greșește…”

Poziţia sa în ceea ce priveşte condiţia femeii politician este accea că lucrurile din România nu stau deloc diferit faţă de Parlamentul European, care spune că susţine femeia, dar pe ea o discriminează.

„Din punctul meu de vedere, opoziția înseamnă femeie și femeia trebuie eliminată. Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm. Așa să ne ajute Dumnezeu! Uitați-vă la lumea condusă de bărbați, cum a ajuns să ucidă fără nici o regulă și au adus lumea într-o anarhie. Probabil că din această anarhie se va naște o lume a condusă de femei. Dar uitați-vă cum bărbații au pus femei la conducere care să li se asemene lor, ceea ce este foarte grav”, mai spune Diana Şoşoacă, pentru Gândul.

