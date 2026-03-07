Prima pagină » Actualitate » Purtătorul de cuvânt al MAE neagă că ar fi întrerupt ieri conferința de presă la întrebările jurnaliștilor

07 mart. 2026, 14:30, Actualitate
MAE susține astăzi un briefing de presă de urgență cu privire la evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu. Evenimentul e susținut de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Întrebat de o jurnalistă de ce a oprit ieri transmisiunea live pe canalul de Facebook al Ministerului Afacerilor Externe, la momentul întrebărilor jurnaliștilor, purtărorul de cuvânt al MAE a negat și a dat vina pe „o chestiune tehnică”.

„A fost o chestiune tehnică a colegilor. Înregistrarea a fost live la toate televiziunile și este integral pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și pe YouTube-ul Ministerului de Externe. Și dacă verificăm acum, este pe YouTube-ul Ministerului de Externe.”

Purtătorul de cuvânt al MAE a precizat că, în acest moment, aproximativ 14.000 de persoane (rezidenți și turiști) din Orientul Mijlociu se află în evidența serviciilor consulare și a celulei de criză.

„Dintre cei care au fost inițial în atenția celulei de criză, fie că au anunțat prezența pe spațiu, fie că au și cerut asistență consulară pentru repatriere sau de altă natură, circa 1.500 – din datele noastre – au revenit în România, 1.000 și ceva cu mijloace facilitate puse la dispoziție de România, 500 și ceva prin mijloace proprii. Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, deci numai în Dubai și mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare”.

Andrei Țărnea a explicat că autoritățile monitorizează permanent riscurile de securitate.

„Deci în acest moment nu este clar dacă este vorba de o lipsă de comunicare sau dacă vorbim de un mesaj care are legătură cu situația din Ucraina. Vom continua să monitorizăm aspectele de securitate. Ceea ce este evident e că rămâne o presiune semnificativă pe siguranța zborurilor,” a transmis purtătorul de cuvânt MAE , Andrei Țărnea.

