Prima pagină » Magazin » Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”

07 mart. 2026, 14:44, Magazin
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. O salamandră de foc care a hibernat toată iarna în galeriile barajului Râușor a ieșit la „lumină”, a anunțat, sâmbătă, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Argeș-Vedea.

„Mica noastră locatară”

„Trezirea la viață în galeriile barajului Râușor: de la hibernare, la primăvară!

În timp ce soarele de primăvară începe să topească zăpada de pe versanții munților Iezer-Păpușa, în adâncurile barajului Râușor se dă deșteptarea!

Mica noastră locatară, salamandra de foc, care și-a petrecut iarna la adăpostul pereților groși de beton, se pregătește să-și părăsească „refugiul”. Galeriile barajului i-au oferit o temperatură constantă și protecție împotriva gerului.

Mai mult decât o construcție hidroenergetică, Râușorul s-a dovedit a fi un aliat neașteptat al biodiversității, oferind adăpost sigur atunci când natura de afară a fost ostilă.

Să privim cu respect spre acești mici supraviețuitori care ne reamintesc, de puterea naturii!”, se arată în postarea de pe Facebook a A.B.A. Argeș-Vedea.

Sursa foto: Facebook ABA Argeș-Vedea

Cele mai noi

