Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro

07 mart. 2026, 15:36, Știri externe

Scandalul dintre Budapeste și Kiev continuă în forță, cu declarații „belicoase” de ambele părți. După ce Viktor Orban și Volodimir Zelenski și-au aruncat amenințări cu „folosirea forței” dinc auza blocării conductei de petrol Drujba, 7 oficiali ucraineni care transportau bani au fost arestați în Ungaria.

Ucraina a obținut eliberarea a șapte angajați ai băncii Oschadbank, reținuți joi în Ungaria în timp ce transportau 80 de milioane de dolari în numerar și 9 kilograme de aur către Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a declarat vineri seara că angajații sunt în siguranță și au trecut granița ucraineană, conform BBC.

Angajații Oschadbank eliberați. Ucraina și Ungaria se acuză reciproc

Sybiha a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajații și a confiscat banii. 

„La Budapesta, autoritățile ungare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni. Motivele sunt încă necunoscute, la fel ca și starea lor actuală”, a scris el pe rețeaua X.

Ministrul a catalogat incidentul drept „terorism de stat și extorcare” și a transmis o notă oficială pentru eliberarea imediată a cetățenilor ucraineni.

Banca de economii de stat a Ucrainei a precizat că transportul era unul regulat între Austria și Ucraina și că angajații au fost reținuți „în mod nejustificat”.

Datele GPS arătau că vehiculele se aflau în centrul Budapestei, în apropierea unei secții de poliție. Bunurile confiscate aveau o valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Oschadbank a cerut returnarea imediată a angajaților și a bunurilor și a anunțat că va solicita Uniunii Europene o clarificare privind acțiunile ilegale ale autorităților ungare.

Reținerea a fost efectuată sub suspiciunea de spălare de bani

Autoritatea fiscală și vamală din Ungaria a declarat că reținerea a fost efectuată sub suspiciunea de spălare de bani și că angajații vor fi expulzați. Rapoartele maghiare arată că oficialii centrului antiterorist TEK au percheziționat vehiculele înainte ca acestea să fie aduse la Budapesta.

Ministerul de Externe al Ucrainei a deschis dosare penale privind răpirea angajaților și a automobilului de serviciu al băncii pe teritoriul Ungariei. Poliția ucraineană coordonează acțiunile cu Europol, autoritățile fiscale și vamale ungare și poliția din Ungaria pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

Oschadbank a solicitat returnarea imediată a angajaților și a bunurilor și a anunțat că va face apel la Uniunea Europeană pentru calificarea acțiunilor autorităților ungare. Ministerul de Externe al Ungariei nu a comentat declarațiile diplomatului ucrainean.

