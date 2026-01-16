Prima pagină » Diverse » Showbiz » Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost „anulat” de Pro TV. Ce se întâmplă cu veniturile prezentatorului

16 ian. 2026, 09:14, Showbiz
Cătălin Măruță se pregătește pentru „o resetare”, după 18 ani petrecuți la Pro TV, unde a prezentat una din cele mai longevive emisiuni din grila postului, „La Măruță”.

Emisiunea „La Măruță” se apropie de final după 18 ani, decizia aparținând șefilor postului de televiziune.

Pro Tv își propune o schimbare majoră de direcție, scrie Cancan.ro.

Câți bani lua Cătălin Măruță la Pro Tv

Prezentatorul Cătălin Măruță primea lunar sume uriașe din contractul cu Pro Tv, între 12.000 și 15.000 de euro.

Discutăm astfel despre un salariu de 144.000 – 180.000 euro doar din salariul de televiziune, bani care nu vor mai fi încasați de Cătălin Măruță, după încheierea „La Măruță”.

Pe de altă parte, Cătălin Măruță este una din cele mai solicitate gazde de evenimente din România, cu onorarii de mii de euro pentru un singur contract. Statutul de „vedetă Pro Tv” îl ajuta, probabil, să aibă venituri considerabile și din această activitate.

Citește pe Cancan.ro cum sunt afectate veniturile familiei Măruță, după anularea celebrei emisiuni de la Pro Tv

