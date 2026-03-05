Comisia Europeană a adoptat prima strategie privind echitatea între generații. Care sunt cele mai importante măsuri propuse

Comisia Europeană a adoptat, joi, prima strategie privind echitatea între generații, un document care urmărește să introducă mai puternic gândirea pe termen lung în procesul de elaborare a politicilor UE și să acorde o pondere mai mare opiniilor tinerilor în decziile publice.

Potrivit Comisiei Europene, obiectivul principal al noii strategii este ca deciziile luate în prezent să țină cont de impactul asupra generațiilor următoare și să asigure un echilibru echitabil între beneficii și responsabilități pentru toate categoriile de vârstă. Inițiativa se aliniază eforturilor globale de planificare a politicilor pe termen lung, inclusiv cu documente adoptate în cadrul ONU.

„Obiectivul general al UE este de a garanta că deciziile actuale sunt luate ținând seama de viitor, asigurând un echilibru echitabil între beneficii și sarcini pentru toate generațiile. Strategia se aliniază la eforturile globale pentru o abordare pe termen lung în ceea ce privește planificarea și politicile, cum ar fi Declarația ONU privind generațiile viitoare.”

De asemenea, Executivul european transmite că strategia este construită în jurul conceptului de „contract între generații”, care are la bază trei direcții principale:

elaborarea unor politici echitabile, prin aplicarea unei „verificări a tinerilor” și a unor instrumente de analiză prospectivă;

oportunități echitabile, pentru a aborda riscul discriminării pe motive de vârstă;

locuri frumoase, astfel încât regiunea în care te-ai născut să nu-ți definească viitorul.

Strategia propune o abordare pe termen lung asupra unor transformări majore precum schimbările demografice, schimbările geopolitice, schimbările de pe piața forței de muncă, schimbările climatice, digitalizarea și inteligența artificială, care afectează atât generațiile prezente, cât și pe cele viitoare.

Ce măsuri propune Comisia Europeană în noua strategie

Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia Europeană a propus o serie de instrumente și inițiative la nivelul UE. Printre aceastea se numără:

Indicele de echitate între generații pentru a identifica oportunitățile și lacunele, pentru a fundamenta deciziile de politică și pentru a promova echitatea între generații;

Pachetul de politici multilingve orientate spre viitor pentru a sprijini dezvoltarea alfabetizării viitoare în administrațiile publice din toate statele membre ale UE;

organizarea unui forum demografic pentru a face schimb de opinii cu privire la evoluțiile demografice;

Inițiativa „Vocile viitorului”, care urmează să fie lansată în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, invită autoritățile locale și regionale să se implice în modelarea viitorului regiunilor lor.

